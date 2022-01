La Comisión Europea ha abierto la puerta este miércoles a que los países que lo deseen puedan organizar compras conjuntas de gas, como pedía España, pero siempre voluntarias y limitadas a casos de emergencia entre los que no estaría una escalada de precios como la actual, que sigue desbocada y este jueves superará los 300 euros por megavatio hora (MWh), aunque sí los cortes de suministro.

Según la propuesta de Bruselas, los estados miembros que quieran iniciar una operación conjunta de adquisición de gas tendrán que avisar al resto de socios y a Bruselas, y posteriormente serán los operadores y transportistas eléctricos (TSO, en inglés), como Red Eléctrica en España, los que asumirán la operación. Sin embargo, estas compras solo se podrían realizar en casos de emergencia, básicamente cortes de suministro, y fuentes comunitarias descartan que la escalada actual de precios energéticos reúna las condiciones.

Precisamente las compras conjuntas de gas y el almacenamiento estratégico son dos soluciones que el Gobierno español puso encima de la mesa para hacer frente al incremento actual de los precios energéticos y que ahora la Comisión Europea recoge, aunque con un alcance limitado. “Corresponde a los Estados miembros decidir los parámetros de la acción conjunta y avisar a la Comisión, quien asegurará que se respetan el mercado energético y las normas sobre ayudas públicas”, explicó en rueda de prensa la comisaria de Energía, Kadri Simson.

Con respecto al almacenamiento, Bruselas plantea un enfoque “más estratégico” en el que pide a los países que evalúen de forma continua sus niveles de almacenamiento y aporta una serie de opciones si identifican riesgos, como obligar a mantener un nivel mínimo de gas o la organización de subastas.

El encarecimiento en los últimos meses en el mercado eléctrico, que continúa desbocado y alcanzará este jueves el segundo precio máximo consecutivo, se explica principalmente por los altos precios del gas en los mercados y de los derechos de emisión de dióxido de carbono (CO 2 ), ambos en cotas nunca vistas hasta ahora. Y parece no tener fin. Según el expresidente de la Comisión de Expertos para la Transición Energética, Jorge Sanz, el precio del gas continuará siendo alto durante el primer trimestre del año y la bajada no se empezará a notar hasta la primavera.