La Comisión Europea ha propuesto este martes limitar a 275 euros/MWh al precio de las compras de gas mediante un mecanismo que se activará automáticamente cuando su precio suba de forma excepcional. Este sistema limitará las transacciones del mercado regulado TTF holandés (el que se usa como referencia en Europa) con un mes de antelación, y contará con un freno de emergencia para que se pueda suspender en caso de que perturbe gravemente los mercados.

La intención es que comience a operar el 1 de enero de 2023, pero la propuesta será debatida por los Veintisiete este jueves, en un consejo extraordinario de energía en Bruselas.

