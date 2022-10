España, junto a otros países europeos como Italia, Portugal o Suecia, ha retrocedido en los dos últimos años en la lucha contra la corrupción de sus empresas cuando operan en el extranjero, en un contexto mundial de menos control gubernamental para evitar estas prácticas.

Según el informe Exportando Corrupción 2022 de la ONG Transparencia Internacional (TI), los 47 mayores países exportadores del mundo han registrado a escala global un "declive continuo" en el combate contra la corrupción de las multinacionales.

Entre las acciones fraudulentas se incluye el pago de sobornos fuera de sus fronteras, una práctica al alza, según la oenegé. Mientras que en 2018 un 27 % de los países estudiados aplicaba de forma activa la convención anticorrupción de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), entre 2020 y 2022 este porcentaje se redujo del 16,5 al 11,8 %.

EE.UU. y Suiza luchan de forma activa

En la actualidad solo dos de los 47 países analizados se mantienen en la categoría de implementación activa de la convención de la OCDE, nacida hace ya 25 años. Se trata de Estados Unidos y Suiza, que, sin embargo, están a la cola en transparencia financiera.

Siete países, responsables del 16,9 % de las exportaciones globales, forman parte de la categoría de "implementación moderada" y 18, a los que corresponden el 15,5 % de las exportaciones, aplican la convención de forma "limitada" (en este grupo está España).

TI destaca que el 55 % de las exportaciones globales procede de países que no luchan contra la corrupción de sus empresas multinacionales o que apenas lo hacen, entre ellos China, mayor exportador mundial, que no es signatario de la convención de la OCDE y que no dispone de ninguna legislación contra los sobornos en el extranjero. En este grupo se encuentran también Japón, la India, México o Rusia.