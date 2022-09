La eliminación del impuesto de patrimonio en Andalucía por parte del gobierno del PP en la Junta ha generado un aluvión de críticas entre la izquierda. El Gobierno y sus socios parlamentarios han cargado contra lo que consideran un "dumping fiscal" y un Partido Popular que "siempre beneficia a la minoría", puesto que apuntan a que este impuesto solo se grava sobre el 1% de la población, la que tiene más de 700.000 euros. Aseguran que la caída en la recaudación relativa a esta supresión impositiva se traduce en recortes en servicios públicos y han tildado la medida como "injusta". Hay malestar igualmente en el Govern catalán después de que el presidente andaluz haya llamado a los empresarios catalanes a instalarse en Andalucía, donde pagarán menos impuestos.

En rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, la portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, ha llamado la atención sobre la "paradoja" que es que, mientras el Gobierno "trabaja por fortalecer" los servicios públicos, otros (en referencia a los presidentes de Andalucía y Madrid), "eliminan impuestos a los privilegiados, cuando con ello lo que hacen es eliminar recursos para políticas públicas". Ha advertido en este sentido que "el Estado tiene que estar fuerte".

Ha destacado igualmente que el Ejecutivo hace "un esfuerzo con las comunidades autónomas" para afrontar gastos de la sanidad o la educación, por lo que se ha mostrado partidaria de rebajas en la fiscalidad solo cuando son puntuales, definidas y orientadas a una mayoría”, como ocurre con las rebajas impositivas del gas o la luz. “Ese es nuestro modelo, un gobierno que trabaja por lo público, por las autonomías”, ha añadido. El modelo del Ejecutivo es el “de la mayoría”, mientras que el PP defiende “a una minoría”, como se ha “demostrado” con la medida de la Junta de Andalucía.

02.16 min 14 Horas - Impuesto de patrimonio: ¿a quién afecta y cuánto recauda? - Escuchar ahora

Rodríguez ha advertido a la mayoría de ciudadanos de que no están entre los “ricos” y “privilegiados” que ha seleccionado la Junta para “regalarles” ese impuesto. Y ha alertado igualmente de que, de aplicar en España esta supresión del impuesto de Patrimonio, no solo no les beneficiaría sino que les “afectaría”, ya que ”se traduciría en menos recursos para las comunidades autónomas”. En este sentido, ha recordado que “la apuesta por lo público ha salvado vidas” durante la pandemia.

Eso sí, ha dejado claro que el Gobierno no plantea recentralizar impuestos, tal y como ha abogado este martes el ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, quien ha cargado contra el “despropósito” de algunas comunidades (en referencia a las gobernadas por el PP) para competir con otras en materia impositiva. Sí ha coincidido en que “si hay una cuestión de Estado es esta”, pero ha dejado claro que es un debate que debe hacerse en paralelo con el del modelo de financiación autonómica, que corresponde al Ministerio de Hacienda.

Y en la sesión de control al Gobierno en el Senado, la ministra de Transición Energética, Teresa Ribera, ha acusado al PP de "favorecer a los más favorecidos". En la misma línea, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha reprochado al PP que su política es “perdonar impuestos” a una minoría, a la banca y a las energéticas, frente a la mayoría que se beneficiaría de ellos para cuestiones como “la sanidad, la educación o la dependencia”: “Ese es el modelo social del PP”.

El PSOE advierte al PP: “Luego no vale poner la mano a papá Estado” En el Congreso de los Diputados, el portavoz del PSOE, Patxi López, se ha mostrado "partidario de la corresponsabilidad fiscal” y ha criticado en la misma línea que Escrivá que algunas autonomías utilicen la fiscalidad “para competir a la baja”: “Hablamos de dumping fiscal. No es de recibo”. Ha preguntado al PP “en qué va a recortar”, porque va a dejar de recaudar, ha dicho, 92.000 millones de euros en Andalucía: “Luego no vale poner la mano para que papá Estado, con los recursos de todos los ciudadanos, le sufraguemos a los que tienen más de 700.000 euros de patrimonio en Andalucía para que no paguen nada”. La decisión de la Junta de Andalucía ha generado críticas también en Unidas Podemos, socio de coalición del PSOE, y otros socios parlamentarios de Pedro Sánchez como el PNV, ERC, Eh-Bildu o Más País.

UP pide fijar "unos mínimos" y no hay consenso sobre una armonización fiscal El portavoz de Unidas Podemos en la Cámara Baja, Pablo Echenique, ha dicho respetar las competencias de las comunidades pero ha apostado por "establecer unos mínimos" para evitar el "dumping fiscal". "Ojalá las palabras de Escrivá vayan dirigidas a evitar paraísos fiscales como la Comunidad de Madrid", ha espetado. Y ha asegurado que si el PSOE hubiese apoyado la ley al impuesto a las grandes fortunas antes "hoy Moreno no podría bajar los impuestos a los ricos en Andalucía". El líder parlamentario de ERC, Gabriel Rufián, ha dicho que es "absurdo" si alguien cree que la medida de la Junta beneficia a los andaluces. "Demuestra una enorme injusticia", ha asegurado. Ha añadido que "la España vaciada responde al paraíso fiscal de Madrid" y ha asegurado que el PP tiene "una brutal conciencia de clase: la suya". ERC, ha dicho, apuesta por la "justicia social": "Quien más tiene, tiene que pagar más". En esta línea, el PdeCat se ha mostrado en contra de una armonización fiscal y Junts espera "valorarlo", si bien asegura que Cataluña es más eficaz cuando tiene competencias propias. Desde el PNV, Aitor Esteban ha advertido de que "el dumping fiscal no es bueno". "Creo que tenemos responsabilidad de recaudar lo necesario porque nosotros, en el País Vasco, no recibimos transferencias de Madrid", ha añadido, y ha explicado que el gobierno del PNV sí mantiene el impuesto de patrimonio: "Conozco personas con patrimonio importante que consideran que su deber es seguir contribuyendo en Euskadi y yo se lo agradezco. Exhiben compromiso social encomiable". No ha opinado sobre una posible armonización fiscal porque ha asegurado que al País Vasco no le afectaría. El líder de Más País, Íñigo Errejón, ha apuntado por su parte que la supresión del impuesto de patrimonio en Andalucá es una "buena noticia" para quienes tienen más de 700.000 euros: "Para el resto supone que las citas médicas se retrasen o que haya menos bomberos forestales".

Malestar en el Govern: "Dejen a los catalanes en paz" El presidente andaluz, Juanma Moreno, no solo ha aprobado la supresión del impuesto de Patrimonio sino que, además, ha llamado a los empresarios catalanes a que ubiquen su sede en Andalucía tras la medida, algo que ha generado malestar en el Govern catalán. Su portavoz, Patrícia Plaja, ha rechazado entrar en "subastas populistas" de rebajas de impuestos y ha pedido a Moreno que "deje a los catalanes en paz". Plaja ha asegurado que Moreno "haría bien en orientar sus políticas poniendo a los ciudadanos andaluces en el centro", en lugar de hablar de Cataluña, como "hizo Vox" durante la pasada campaña electoral en Andalucía. "Que dejen a los catalanes en paz. En todo caso, será Cataluña quien decidirá qué impuestos necesita, teniendo siempre en cuenta las necesidades de sus ciudadanos y con el objetivo de garantizar los mejores servicios públicos", ha recalcado. Además, ha descartado que vaya a haber una fuga de empresas de Cataluña a Andalucía.