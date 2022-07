Estamos en plena campaña de melón y sandía. España es uno de los mayores productores de melón del mundo. Según la FAO, la agencia de alimentación de la ONU, ocupa el puesto número 11 de una lista que encabeza China. En 2022 se han cultivado casi 18.000 hectáreas, unas mil menos que el año pasado. Uno de los problemas ha sido la lluvia. Otro la subida generalizada de los costes.

Los precios de la fruta han crecido mucho. En el último año los alimentos han subido un 13% y en el caso de productos frescos como estos, el porcentaje llega al 50%. No es solo una consecuencia de la crisis. Este es un sector que padece una fuerte inestabilidad. Desde hace años denuncia que en muchas ocasiones no puede ni cubrir sus costes de producción y que el desequilibrio que padece no existe en el otro extremo de la cadena, en el supermercado.

Los agricultores Paco Sánchez y José María Martínez bajo la imagen de un melonar

En este podcast que hemos titulado ‘El viaje del melón’ intentamos acompañar a un melón desde que sale del campo hasta que se distribuye, observando cuándo y por qué va subiendo su precio. Partimos de las explotaciones de Paco Sánchez y José María Martínez, agricultores de Balsicas Mar Menor y Totana, en Murcia y de la frutería en la que trabaja Lucía Agüera. Hablaremos también con José, un corredor de la zona de Dolores de Pacheco, Antonio Onofre, gerente de la cooperativa Deilor, Marisa Guerrero, encargada de almacén y Fernando Gómez, director general de Proexport. Completamos nuestro recorrido con Álvaro Areta, de COAG, José Ugarrio de ASAJA, Gabriel Trenzado de Cooperativas Agroalimentarias de España, Felipe Medina de ASEDAS, la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados y Gema García, directora de la AICA, Agencia de Información y control alimentario, dependiente del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Trabajo en una de las cooperativas de melón

