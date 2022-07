Esto merece una explicación: 'La Administración me habla raro'

"Yo he tenido problemas con algún formulario. Empiezas a rellenarlo, te quedas bloqueado... Son muy enrevesados los pasos. Igual no acabo de entenderlo muy bien y he tenido que llamar a algún amigo para que me ayude. Por miedo a lo mejor retrocedes, cortas y ahí te quedas, sin hacer el trámite". Esto que nos cuenta Juan, jubilado recientemente, podría ser el testimonio de miles de personas que en España se encuentran a diario con el muro del lenguaje administrativo. Sumado a esto, la misión imposible de conseguir cita presencial y la aceleración de los trámites a través de internet, se lo ponen difícil a mucha gente. Ante este hartazgo, creemos que esto merece una explicación. ¿Por qué nos cuesta tanto comunicarnos con las administraciones públicas? En La Administración me habla raro, un nuevo podcast de RNE y RTVE Noticias, nos adentramos en el laberinto de la burocracia española, reflexionamos sobre cómo nos afecta esto como ciudadanos y nos preguntamos si realmente hay alguna forma de cambiar las cosas.

Lenguaje críptico y brecha digital: dos problemas que van de la mano Frases extremadamente largas, gran cantidad de subordinadas y terminología culta son los tres pilares sobre los que se sustenta el lenguaje administrativo. "El lenguaje jurídico-administrativo es un lenguaje completamente críptico. Suena al siglo XVIII, la administración es una especie de islote en el siglo XXI y tiene que pensar que administra para ciudadanos de todo pelaje", sentencia el profesor Fernando Vilches, lingüista que lleva más de 20 años estudiando el lenguaje de las Administraciones y dando formación a funcionarios. La clave, apunta, es cuando la administración sale a comunicarse con el ciudadano: "Si yo no entiendo algo me convierten en un súbdito, en una persona vulnerable. La ciudadanía tiene el derecho de entender a la administración y la administración el deber de explicarse bien con el ciudadano". La 'obligatoriedad' de realizar cierto papeleo a través de internet y la misión imposible de conseguir cita presencial, empeora las cosas. "Estamos generando un nuevo tipo de vulnerable: el digital. Lo más crudo es que todos, en un momento de nuestra vida, podemos convertirnos en vulnerable digital", apunta Judith González, responsable de Comunicación Clara de la consultora Prodigioso Volcán, que ha realizado un estudio sobre el lenguaje administrativo en nuestro país. En La Administración me habla raro participan: Fernando Vilches, lingüista y profesor que lleva 20 años estudiando el lenguaje administrativo y formando a funcionarios, Judith González, responsable de Comunicación Clara de la consultora Prodigioso Volcán y Jaime Gómez-Obregón, ingeniero que promueve la transparencia en el sector público. También contamos con las voces de una trabajadora de la Seguridad Social, los alumnos y el profesor de un taller de digitalización impartida por la Fundación Cibervoluntarios en la Fundación 26 de Diciembre que trabaja para ayudar a personas mayores LGTBIQ+. Además, escuchamos los testimonios de algunos afectados por la opacidad del lenguaje administrativo y los trámites online. 'Esto merece una explicación' es un nuevo podcast informativo de RNE y RTVE Noticias que abandona las urgencias del día a día para profundizar en temas de actualidad y ofrecer la información y el contexto necesario para comprenderlos. 'La Administración me habla raro' es la tercera entrega, tras ‘¿Freyja o Emily? Una cuestión de impuestos y 'Conociendo a los virus'.