Una única frase de cinco líneas compuesta por más de cien palabras, diez comas, un paréntesis y once incisos para avisar de algo que se podría resumir en tres oraciones mucho más breves y claras. Con eso se topó Jaime al entrar hace unas semanas en el nuevo buzón de notificaciones electrónicas de la Administración pública, el conjunto de órganos que tiene encomendada la misión de conectar al poder político con el pueblo y que, sin embargo, se dirige a los ciudadanos en un lenguaje que no comprenden.

"El texto de ese aviso está escrito en una lengua alienígena para casi todos nosotros. Peor aún, refleja fielmente lo que muchos ciudadanos percibimos de la Administración: innecesariamente compleja, burocráticamente ineficiente, artificialmente distante", escribió en un hilo de Twitter en el que incluía una nueva versión del mismo texto pero "más natural, más humana y más eficaz".

Aquella publicación no solo se hizo viral sino que llegó a "ojos" del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Hace unos días, cuando Jaime volvió a entrar en la misma plataforma, vio que ese texto farragoso había sido modificado y que la notificación era ahora más comprensible, algo que agradece enormemente.

El 78% de los textos administrativos no son claros

Aunque se trató de una queja expresada como ciudadano y no como profesional, se da la coincidencia de que Jaime Gómez-Obregón es ingeniero y se dedica a promover la transparencia en el sector público mediante datos y tecnología, así que su causa está muy relacionada con esa otra más específica que pide un lenguaje más claro en la Administración.

A ese segundo grupo de "activistas" pertenece Estrella Montolío, catedrática de Lengua Española: "En cuanto nos llegan cartas de la Administración, todos vamos como locos buscando al sobrino, al vecino, a aquel que haya estudiado Derecho para ver si nos ayuda a traducir lo que pone en esa carta. Esto es un coste en términos de tiempo, de energía y de dinero para todos nosotros (...) El ciudadano tiene derecho a entender", recalca.

Hay razones de sobra para sumarse a esa reivindicación y buena parte de ellas aparecen recogidas en un estudio publicado por la consultora Prodigioso Volcán. Tras analizar 760 escritos vinculados a ministerios, gobiernos regionales, ayuntamientos, organismos estatales y universidades, concluyeron que el 78% de los textos administrativos no son claros. De todos, los más comprensibles son los relacionados con la violencia de género, mientras que los más complejos son los que explican cómo solicitar una ayuda, beca o subvención (el 98% de estos no son fáciles de entender).

Para comprobarlo basta con irse al apartado que dedica la web de la Seguridad Social al Ingreso Mínimo Vital. La lectura de toda esa sección se correspondería con unas 22 páginas de tamaño folio en las que se emplea un lenguaje formal y retorcido, como se ve en este párrafo: "Se considerará pareja de hecho, a estos efectos, la constituida con análoga relación de afectividad a la conyugal con al menos dos años de antelación, por quienes, no hallándose impedidos para contraer matrimonio, no tengan vínculo matrimonial con otra persona y hayan convivido de forma estable y notoria con carácter inmediato a la solicitud de la prestación y con una duración ininterrumpida no inferior a cinco años".

El estudio mencionado entrevistó, por otra parte, a una veintena de expertos y técnicos que trabajan en la Administración, quienes, en su mayoría, coinciden en señalar que la redacción de los textos no se dirige a los ciudadanos, sino a los propios técnicos. "Es muy frecuente encontrar en los textos administrativos muchos de los principales virus que atacan al lenguaje: uso de la voz pasiva, de palabras poco comunes, mala puntuación, errores de ortografía, demasiadas palabras por frase, ausencia de conectores y exceso de referencias normativas", indica el estudio.

“Hay partidas enteras dedicadas a proyectos sociales que no se ejecutan“

Marc Bayés, doctor en Lengua Española y profesor de la Universidad de Barcelona, también ha investigado la oscuridad que caracteriza al lenguaje administrativo e, incluso, dedicó su tesis a este tema. Desde su punto de vista, la falta de claridad en estas comunicaciones conlleva muchos riesgos; por ejemplo, puede impedir a un ciudadano encontrar una información que necesita o complicar la gestión de un trámite fundamental. A la cola en legibilidad sitúa las notificaciones de Hacienda, que sigue siendo, dice, "un pozo grande de textos oscuros y, a veces, directamente opacos".

"El otro día leía el borrador de la renta con mi mujer y estuvimos un rato confundidos. Cuesta ver si tienes que pagar o si te devuelven porque aparece la cifra en negativo o positivo y no te indica claramente 'tiene usted que pagar'", añade Bayés.

Montolío también pone múltiples ejemplos y afirma que "hay partidas enteras dedicadas a proyectos sociales que no se ejecutan" por esa falta de claridad. "Hay quienes no entienden lo que tienen que hacer. Es tan complicado el procedimiento que abandonan antes de empezar", continúa la lingüista, convencida de que la complejidad de la comunicación también repercute en una pérdida de confianza por parte de los ciudadanos respecto a las instituciones.

Fuentes del Ministerio de Hacienda señalan a RTVE.es que las Administraciones Públicas "trabajan para garantizar la accesibilidad, el lenguaje claro y la lectura fácil". Indican que en los últimos años se han convocado cinco acciones formativas sobre lenguaje administrativo claro y que, concretamente, una de ellas se está desarrollando en estos momentos y otra comenzará el próximo 6 de junio. "Para las cinco acciones se han recibido un total de 3.608 solicitudes (siendo 204 las plazas ofertadas). Se ha detectado un incremento de las solicitudes en el último año, lo que demuestra un interés creciente por la materia", detallan las mismas fuentes, que informan también de que está pendiente actualizar el manual de lenguaje administrativo, que fue publicado en 1997.