Es probable que Rusia siga consolidando su control sobre Lysychansk y el Óblast de Lugansk. Al norte, ha comprometido la mayoría de las unidades disponibles restantes de los Grupos de Fuerzas del Este y del Oeste en el eje de Izium, señala el informe de la inteligencia del Reino Unido.

