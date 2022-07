Ucrania cifra en 719.000 millones de euros el coste de su reconstrucción por la guerra

Von der Leyen ha explicado que la UE establecerá una plataforma central para coordinar los esfuerzos de reconstrucción y también ayudará a consolidar el estatus de Ucrania como candidato a la adhesión a la Unión. Dicha plataforma trazará las necesidades de inversión y canalizará los recursos, reuniendo a países, al sector privado, a la sociedad civil y a organizaciones internacionales como el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo y el Banco Europeo de Inversiones.

En conjunto, los dos capítulos del programa europeo elevarán el total de la ayuda macrofinanciera a Ucrania desde el inicio de la guerra a 2.200 millones de euros, cifra que podría llegar a los 10.000 millones de euros una vez que entre en funcionamiento el paquete completo de ayuda macrofinanciera excepcional a ese país.

Por su parte, Shmyhal ha expuesto el plan de reconstrucción de su gobierno en tres fases. Primero, la emergencia consiste en ayudar a la población afectada por la guerra, rehabilitando servicios e infraestructuras esenciales, como el suministro de agua. Más adelante, financiar miles de proyectos de reconstrucción de escuelas, hospitales y viviendas temporales. Finalmente, a largo plazo, preparar una Ucrania europea, verde y digital, ha explicado el primer ministro.

