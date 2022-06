Los líderes de la Unión Europea han concedido este jueves formalmente el estatus de candidato para unirse al bloque comunitario a Ucrania y Moldavia, una decisión que el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, ha calificado de "momento histórico".

"El Consejo Europeo acaba de aceptar el estatus de candidato a la UE para Ucrania y Moldavia. Es un momento histórico", ha señalado Michel a través de su cuenta en Twitter. "El día de hoy marca un paso crucial en su camino hacia la UE. Nuestro futuro es juntos", ha añadido.

“Agreement. #EUCO has just decided EU candidate status to Ukraine and Moldova.



A historic moment.



Today marks a crucial step on your path towards the EU.



Congratulations @ZelenskyyUa and @sandumaiamd and the people of Ukraine ���� and ����



Our future is together.“