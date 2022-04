El repunte de la inflación en 2022 pondrá a prueba la reforma de pensiones aprobada el pasado mes de septiembre por el Gobierno y consensuada con los agentes sociales con el fin de que los jubilados no pierdan poder adquisitivo. Si se cumplen los primeros pronósticos, que señalan un repunte de la inflación en el entorno del 6 y el 7 %, la pensión media podría subir entre 62 y 72 euros al mes y más de 1.000 euros al año, haciendo que la factura anual para el Estado ascienda entre 10.000 y 11.500 millones de euros.

Debido a este acuerdo, las pensiones a partir de ahora se revalorizan tomando como base la media de las tasas de variación interanual del Índice de Precios al Consumo (IPC) de los doce meses anteriores a diciembre. Para calcular la subida del ejercicio de 2022, por ejemplo, se ha tomado la media del IPC entre diciembre de 2020 y noviembre de 2021, lo que dio como resultado un incremento del 2,5 %. De esta forma, la factura en 2022 por la revalorización de las pensiones contributivas, sumada a la denominada ‘paguilla’ que recibieron los pensionistas como compensación por el desfase de las previsiones en 2021, ha ascendido a unos 6.500 millones.

Para este año, la Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas) situaba el Índice de Precios al Consumo (IPC) en el 3,5 %, si bien el impacto de la guerra en Ucrania ha obligado a enmendar los cálculos. “En un escenario que entendemos negativo, con una media del barril de Brent de 120 dólares por barril y un precio de electricidad en el mercado mayorista de 250 euros por megavatio hora (MWh), la inflación que tendría que tomarse para la revalorización, la media desde diciembre del 21 hasta noviembre de 22, se situaría en torno al 7 %”, explica a RTVE.es el director de Economía Pública de Funcas, Eduardo Bandrés.

Con el inicio de la invasión de Rusia el barril de petróleo Brent -de referencia en Europa- se disparó hasta los 140 dólares, alcanzando máximos desde el año 2008, por el temor a una reducción en el suministro, pues Rusia es el mayor exportador de crudo y productos petrolíferos a nivel mundial. Hoy se sitúa en los 100 dólares. El precio de la luz en el mercado mayorista, por su parte, llegó a alcanzar un pico en España de 545 euros/MWh, si bien estos últimos días se ha moderado hasta prácticamente la mitad.

Según Bandrés, en un escenario algo más positivo, con el barril de Brent en 80 dólares y el precio de la electricidad en 200 euros/MWh, el dato de inflación que se tomaría para calcular la revalorización de las pensiones para 2023 -la media desde diciembre de 2021 hasta noviembre de 2022- se situaría en el 6 %. Pero, ¿qué implicaciones tendría?

¿Pondrá en riesgo el sistema?

Las pensiones conforman la principal partida de gasto de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) cada año. En 2022, se llevaron cuatro de cada diez euros de las cuentas públicas. En total, 180.000 millones de euros, casi un 5 % más en el ejercicio anterior, lo que pone de relieve el peso del sistema de protección social de Seguridad Social en el conjunto de la economía española.

Para financiarlo, además de las cotizaciones sociales (estimadas en unos 120.000 millones), el Estado ha tenido que hacer una aportación a los Presupuestos de transferencias corrientes de 36.000 millones de euros, y adicionalmente también una línea de préstamo en el caso de que tenga que recurrir a ella la seguridad social por importe de 6.900 millones de euros adicionales.

De cumplirse las previsiones y este gasto se materializa en 2023 por el alza del IPC, sostienen los expertos consultados, el efecto sobre los Presupuestos del Estado será, de nuevo, “muy elevado”. “Es verdad que las cotizaciones están yendo bien porque que la evolución del mercado de trabajo está siendo muy positiva, lo que está permitiendo aumentar el volumen de recaudación de las cotizaciones de la Seguridad Social; pero también es verdad que no es suficiente y que el Estado tiene que completar esa financiación con recursos de los Presupuestos Generales del Estado, es decir, de los impuestos”, advierte Bandrés.

01.11 min La OCDE asegura que el futuro de las pensiones pasa por reducirlas o aumentar las cotizaciones

Pero, ¿pondrá en riesgo el sistema? La respuesta es unánime: no creen que esto ocurra a corto plazo, pero sí que es necesario tomar medidas. “Hay una obligación, desde luego política, ética, pero también legal, de que las pensiones no pierdan poder adquisitivo. Pero lógicamente, tampoco los salarios no pueden perderlo, porque entonces estamos abocados a que el propio sistema no se nutra de cotizaciones y podamos tener un problema en el pago de las pensiones”, señala a RTVE.es la catedrática de Derecho del Trabajo y Seguridad Social Lourdes López Cumbre.

En su opinión “esto no va a ocurrir”, y se muestra convencida de que se van a adoptar las medidas tanto a nivel internacional como nacional para poner freno al auge de los precios. “El mensaje a los pensionistas debe ser tranquilizador y debe garantizarse, como se ha dicho siempre, su poder adquisitivo, para que no pierdan y para que no vean mermado ya las consecuencias de sus pensiones”, subraya la catedrática.