Cada vez vivimos más. El número de personas que supera los 65 años se ha duplicado en las últimas tres décadas. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE) hay tres millones de familias en España que conviven en sus hogares con alguien que requiere cuidados.

Los datos de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología coinciden con los del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en que el 89 % de las personas cuidadoras son mujeres de la familia. O bien esposas, madres o hijas. ¿Son los cuidados una cuestión de género?

Comando Actualidad analiza esta semana cómo los cambios demográficos y sociales están produciendo un incremento progresivo de la población en situación de dependencia, por qué son las mujeres las que se dedican a cuidar en España y qué falla para que 128 personas mueran cada día esperando una ayuda de la Ley de Dependencia que no llega. Una persona cada once minutos.

“Lo ideal no es que un familiar te cuide, la gente no quiere morir rodeada de batas blancas, sino que los cuidados se profesionalicen”, afirma Ramírez. “ El sistema de dependencia es un gran generador de empleo . Por cada millón de euros que invertimos en este sistema, generamos 37 empleos directos y estables”, remarca. “Es una gran inversión social porque además ese dinero vuelve a revertir en el estado con el IRPF, la seguridad social etc”.

Cuidados con rostro de mujer

Mujer, familiar y no profesional es el perfil del 89 % de las personas que se dedican a cuidar a sus seres queridos dependientes en España. ¿Por qué son las mujeres las que llevan el peso? “Tenemos instinto maternal, desde siempre hemos cuidado” apunta una de las vecinas de la localidad toledana de Santa Cruz de la Zarza que asiste a los talleres que Cruz Roja imparte en toda España para que los cuidadores se sepan cuidar a sí mismos. El 99 % de las alumnas son mujeres.

Sólo el 11 % de los cuidadores son hombres. Ángel lleva cuatro años haciéndose cargo de su hijo Iker, con parálisis cerebral. Es montador de almacenes mecanizados y ha pedido una reducción de jornada en su empresa. Trabaja 22 días al año.

“Lo de que sean las mujeres la mayoría las que cuiden es algo educacional. En el pueblo me dicen que vaya vida me pego por estar cuidando al niño. A una mujer no le dicen eso sino pobrecita, mira lo que le ha caído”, afirma Ángel. “Pero siento que cuidar a mi hijo es lo mejor que he hecho en mi vida. Pasamos todo el día juntos y hemos creado un vínculo muy especial“.