Cada día a las 8 de la mañana, Loli y Mª del Mar entran en casa de Enriqueta, una gran dependiente con daño cerebral que no puede valerse por sí misma. La levantan, la llevan al aseo, la duchan y la visten. "Es como un bebé, hay que hacérselo todo", comenta Loli mientras tritura leche con cereales para darle el desayuno a Enriqueta. "Venimos dos horas por la mañana y dos a mediodía, y por la noche otras compañeras vienen dos horas más", nos cuenta Mª del Mar al hacer la cama y recoger la ropa de la noche.

Sin la ayuda de este servicio de atención a la dependencia (SAD) Enriqueta hace años que estaría ingresada ya en algún centro residencial porque su familia no puede hacerse cargo de ella las 24 horas del día. "Para nosotros es fundamental que vengan. Nos libera, al menos entre semana, de las tareas más básicas de Enriqueta y nos permite hacer nuestros quehaceres cotidianos como ir al banco o al médico y no estar aquí permanentemente", nos cuenta Paco, hermano de Enriqueta, que vive unas casas más allá de ella.

Las tareas que se realizan en cada casa las determinan los trabajadores sociales de cada ayuntamiento, que realizan una visita previa al domicilio para evaluar el grado de dependencia del usuario y lo que necesita.

"Hay familiares que se creen que somos chachas. Friégame aquí, plánchame esto… y de eso nada. Nosotras venimos a ayudar al dependiente, y solo al dependiente", matiza Chari, una dicharachera sevillana del SAD a la que acompañamos mientras atiende un domicilio con tres usuarios. "¿Ves? Aquí sí que tengo que hacer la comida, porque el hijo tiene una discapacidad intelectual, el padre alzhéimer y la madre no se puede mover. Pero en el resto de casas nada".

Trabajadores con formación mal remunerados

Las trabajadoras de ayuda a domicilio son personas que han tenido que pasar un período de formación hasta obtener la titulación de Técnico en Asistencia a Personas Dependientes, ya que entre sus funciones está la de manejar grúa para levantar a personas, saber alimentar por sonda nasogástrica o movilizar sin dañar al paciente. Son tareas imprescindibles que deben saber hacer, aunque la realidad choca siempre con las expectativas: "Las grúas somos nosotras, en los domicilios no hay. Los baños casi nunca están adaptados y las ayudas técnicas no existen. Acabamos haciéndonos daño nosotras para no dañar a los usuarios", relata Ana, del SAD de Sevilla.

“Estamos formadas, hacemos que los dependientes puedan seguir en sus casas y no tengan que ir a una residencia… y los sueldos son una miseria“

"A las empresas parece que les da igual. Estamos formadas, hacemos que los dependientes puedan seguir en sus casas y no tengan que ir a una residencia… y los sueldos son una miseria. Me pagarían más como limpiadora", es la amarga queja de Yolanda, empleada del SAD en La Rioja.