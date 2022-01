El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la actualización del 2,5 % de las pensiones contributivas para este año y del 3 % de las mínimas y no contributivas, dando así cuenta de la primera parte de la reforma de las pensiones acordada con los agentes sociales, en vigor desde el pasado 1 de enero, y tal como establecen los Presupuestos Generales del Estado para 2022. La medida supondrá una subida media de 400 euros anuales que, unida a la paga compensatoria de 250 euros más, hará que la pensión media aumente este año alrededor de los 650 euros.

"Estamos moviéndonos de un marco que ponía el énfasis en los recortes y la austeridad, a un marco que garantiza el poder adquisitivo", ha señalado en rueda de prensa el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, en referencia a la revalorización de las pensiones por el IPC, una medida que a su juicio "no puede traer más certidumbre y seguridad a nuestros pensionistas".

El repunte del IPC de noviembre hasta el 5,5 %, situándose en niveles no vistos en casi tres décadas, conlleva que las pensiones contributivas suban un 2,5 % este año, ya que utiliza el IPC interanual promedio de doce meses para calcular el alza, esto es, entre diciembre de 2020 y noviembre de 2021. Mientras que las pensiones mínimas y no contributivas no se revalorizan con la inflación y suben en un porcentaje fijo del 3 % en 2022, tal como estaba estipulado en los Presupuestos. A ello se suma la denominada paguilla, la ayuda puesta en marcha para compensar el desfase de las previsiones de inflación de 2021. Así, el 0,9 % estimado inicialmente se quedará en el 3 %.

Con todo, la pensión media experimentará una subida de unos 650 euros anuales, teniendo en cuenta los 400 euros por la revalorización de acuerdo al IPC y los 250 euros adicionales por la paga compensatoria, ha señalado Escrivá. "Dignificar la vida de la ciudadanía, ese es nuestro fin. Hoy damos un paso más, aprobando la revalorización de las pensiones para 2022", ha subrayado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien ha defendido "las certezas para nuestros mayores" frente "a los recortes. "Es cuestión de justicia", ha apuntado en su cuenta de Twitter.

En este sentido, Escrivá ha destacado que, de no haberse aprobado la reforma de las pensiones, la subida hubiese sido del 0,25 %, lo que desde 2017 habría supuesto una pérdida de poder adquisitivo acumulada del 7,5 %: 1.228 euros anuales menos en 2022 para una pensión media de 2017. Por otro lado, la derogación del conocido como factor de sostenibilidad -la fórmula que adaptaba la evolución demográfica del país a las pensiones para garantizar su sostenibilidad-, ha evitado un recorte del 1,3 %: una reducción de 195 euros anuales en 2022 menos para una pensión media de 2017, tal como ha afirmado el ministro.

La partida de pensiones aumenta en 6.500 millones En línea con lo anunciado este fin de semana por el presidente del Gobierno, la partida destinada a las pensiones aumentará en 6.500 millones de euros, siendo más de 2.000 millones para sufragar la paga compensatoria. "Estamos reforzando extraordinariamente el sistema de la Seguridad Social", ha subrayado Escrivá, para después avanzar que el déficit de la Seguridad Social será del 1 % del PIB en 2021, dos décimas menor de lo previsto. Escrivá avanza que el déficit de la Seguridad Social será del 1% del PIB en 2021, menor de lo previsto El ministro ha explicado que esta mejora de las cuentas de la Seguridad Social se debe a los mayores ingresos por cotizaciones derivados del "extraordinario dinamismo del empleo" y a la asunción de gastos impropios de la Seguridad Social por parte del Estado. Por un lado, estos ingresos equivalen, en términos de PIB, al 11 %, más de un punto por encima de 2008, el "mejor año" antes de la crisis financiera, y más de 1,5 puntos por encima del dato de 2017. Mientras que el segundo elemento que ha influido en la reducción del déficit de la Seguridad Social ha sido la asunción de gastos impropios por parte del Estado: 13.800 millones de euros en 2021 y 18.300 millones en 2022. Así, Escrivá ha señalado que se mantiene "la senda descendente" en el saldo negativo del sistema, de forma que en 2022 este seguirá reduciéndose hasta llegar al 0,5 % del PIB. "Pasamos de una reforma que congelaba el poder adquisitivo a una que incrementa sus ingresos y da dignidad a sus pensiones. Pasamos de un sistema impuesto a uno acordado en el marco del diálogo social y del Pacto de Toledo", ha añadido la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez. En su opinión, el Gobierno "cumple de nuevo con sus compromisos y con los más de 11,5 millones de españoles que cobran una pensión".