Gamarra ve con "preocupación" la crisis en el PP

La portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, ha asegurado que vive con "preocupación y dolor" la crisis interna de su partido, con el enfrentamiento abierto entre el presidente del PP, Pablo Casado, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, pero no teme que esta situación provoque la fractura en el Grupo Parlamentario, pues la "unidad es inquebrantable".

En una entrevista en el programa Parlamento de RNE -emitida este sábado pero realizada el viernes-, Gamarra ha mostrado su confianza en que "cuanto antes pueda cerrarse esta situación", que salió a la luz pública el jueves, después de que Génova pusiera en duda el cobro de una comisión de más de 280.000 por parte del hermano de Ayuso en un contrato con la Comunidad de Madrid para la compra de mascarillas por valor de 1,5 millones de euros en abril de 2020. Una crisis que en las últimas horas no ha hecho más que aumentar, con declaraciones cruzadas entre los protagonistas.

"Somos todos perfecta y absolutamente conscientes de que lo más importante que tenemos es que los españoles necesitan sobre todo soluciones a sus problemas", ha señalado Gamarra ya que, a su juicio, tienen "el peor gobierno posible en el momento más complicado", por lo que "nos necesitan a su lado con propuestas y con iniciativas que ilusionen y que nos lleven a alcanzar esa alternativa que España necesita". "Y en eso es en lo que estamos y ahí hay una unidad inquebrantable", ha añadido la portavoz parlamentaria del PP.

A la pregunta de si en el PP actual caben Casado y Ayuso, Gamarra se ha limitado a contestar que "en este PP cabe mucha gente, pero sobre todo tiene que caber la responsabilidad, la lealtad, el compromiso, la transparencia y la ejemplaridad".

Además, ha afirmado que para el Grupo Popular sería un "buen momento" para que el Gobierno solicitara la celebración del Debate sobre el estado de la Nación, porque permitiría demostrar a la ciudadanía que "hay una alternativa firme" frente a "un mal Gobierno que ha decidido dar normalidad a los acuerdos con Bildu y ERC".

"Eso España lo puede ver en ese Debate sobre el estado de la Nación que espero que se celebre cuanto antes", ya que, según ha apuntado, llegará "con muchos años de retraso" porque Sánchez tiene "alergia" al Congreso y porque lo que persigue es "máximos poderes con mínimos controles" pese a tener un Gobierno en minoría.

Aguirre pide la dimisión de Egea y se piensa la de Casado

Sobre la crisis del PP también se ha pronunciado la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre, quien ha exigido la dimisión del secretario general del partido, Teodoro García Egea, por haber llevado a los populares "a la situación de crisis que viven", y está "pensando" si también debería pedir la del presidente del partido, Pablo Casado.

En una entrevista en Catalunya Ràdio, Aguirre ha insistido en que "Egea ya está tardando en dimitir" y ha afirmado que está "estupefacta" por "lo que pasa en Madrid". "La crisis más grave que he visto nunca, comparable solo con la crisis de UCD", ha continuado antes de informar de que hace meses que no habla con Casado.

"El follón que ha organizado en el Partido Popular, la absoluta situación de no saber qué hacer, qué pensar, de nuestros electores, de militantes... es tremendo", ha relatado. Si la dimisión de Egea no se produce, ha manifestado, que Casado "lo cese" por la gestión del partido en los últimos tiempos, pero, sobre todo, de esta crisis.

La expresidenta de Madrid se ha mostrado también muy contrariada por el contenido de la entrevista que Casado concedió el viernes para hablar de Díaz Ayuso, en la que deslizó un presunto caso de tráfico de influencias en beneficio del hermano de la actual presidenta madrileña. "El señor Casado ha dicho cosas que no son ciertas", ha añadido antes de confesar que "está pensando" si él "no tiene que acompañar también" a Egea en su dimisión.

Aguirre ha subrayado que Casado y su equipo "han metido esta historia falsa de si Díaz Ayuso es corrupta" y les ha pedido que "no utilicen datos falseados". "Por Dios, primero entérese usted bien".

Aguirre ha explicado que los casi 300.000 euros de los que habló Casado como comisión cobrada por el hermano de Díaz Ayuso no corresponden a la comisión cobrada por la venta de mascarillas sanitarias, sino a lo que percibió por su trabajo comercial en un ejercicio fiscal, como se recoge en su declaración de renta.

Aguirre ha puesto en duda también la información que publica el diario Público, según la cual el Gobierno de Madrid adjudicó en el auge de la pandemia un contrato de más de 900.000 euros a un socio de la madre de Díaz Ayuso para la compra de 25 respiradores. "No sé si la madre tiene un socio. Seguramente, es exsocio, porque la pobre madre me parece a mí que no tiene sociedad alguna", ha señalado.

La expresidenta madrileña ha evitado pronunciarse sobre el futuro papel que pudiera jugar en el partido el presidente popular gallego Alberto Núñez Feijóo, pero ha dicho estar de acuerdo con él en que "esto se ha de acabar pronto".

Aguirre ha descartado con un rotundo no la posibilidad de una escisión en el PP, así como la formación de un nuevo partido, segregado del popular. "Lo que tiene que haber -ha dicho- es un congreso antes del 21 de julio de este año (como marca la ley y los estatutos). Y espero que para entonces todo esto se haya arreglado".