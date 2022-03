El PP se asoma a su propio abismo sin que haya, al menos de momento, una salida fácil al conflicto creado entre su líder, Pablo Casado, y su principal activo entre los presidentes autonómicos, Isabel Díaz Ayuso. Han pasado 48 horas desde que se desatara la tormenta y los ánimos siguen caldeados con la sensación generalizada en el partido de que más allá de contratos bajo sospecha o presuntos espionajes lo que está en el centro de la cuestión es una lucha de poder absoluta entre ambos.

Tras dos jornadas bajo el foco con una guerra retransmitida minuto a minuto en directo y con los dos protagonistas lanzándose mensajes y acusaciones desde los medios todo el partido se pregunta ¿y ahora qué?

Ante la gravedad de lo ocurrido, Casado convocó este viernes por la tarde a Ayuso en Génova a una reunión en caliente que desde el PP ven un "avance" y desde la Puerta del Sol un encuentro "infructuoso".

Fuentes de la Comunidad han revelado que Casado ofreció a la presidenta levantarle el expediente a cambio de que ella dijera en un comunicado que no había sido investigada por el PP. Fuentes que también han querido dejar claro que Ayuso no va a por el liderazgo del PP, pero sí mantiene su lucha por controlar el PP regional.

Por su parte, desde Génova aseguran que el comunicado hecho público por Ayuso sobre la contratación en la que participó su hermano se incorpora la expediente informativo alguno "para concluirlo satisfactoriamente" e informan de que Casado le trasladó en persona a Ayuso que "nunca ha ordenado ninguna investigación sobre actividades profesionales de su entorno" y que emprenderá acciones legales contra cualquier persona que afirme lo contrario.

El PP ha entrado en una espiral tan endiablada como peligrosa y nadie se atreve a vaticinar cómo se pondrá fin a esta crisis inédita, que no parece haber resuelto un primer cara a cara entre los dos protagonistas. Ni una semana ha pasado de unas elecciones en Castilla y León, aún sin resolver, y nadie se acuerda ya de ese 13F que parece historia. Cuando el único debate en el seno 'popular' debía ser si se abre o no la puerta a Vox de los gobiernos autonómicos, el partido se ha instalado en lo que algunos 'populares' llaman "suicidio televisado" que todo el partido llama a "parar".

Ambos bandos, Casado y Ayuso, Ayuso y Casado se acusan de seguir abriendo la herida con ruedas de prensa, entrevistas, comunicados y mensajes constantes, pero nadie frena. Más bien al contrario porque este viernes desde ambos lados se avivó el fuego elevando el tono de las acusaciones.

'Barones', líderes provinciales, alcaldes, militantes...todos asisten atónitos ante lo que el propio Casado ha definido como "espectáculo lamentable que daña al partido". Y de momento en el PP solo hay acuerdo en una cosa: "Debe parar la hemorragia". La preocupación es mayúscula en cada rincón del partido y los presidentes autonómicos, con los que Casado ha hablado en las últimas horas tratando de calmar las aguas, piden celeridad en la resolución del cisma. Es el mayor clamor ahora mismo en el PP a su dirección: rápida solución a una situación de cainismo político que puede desangrar al partido, aún más.

" Yo espero que no haya que llegar a un congreso extraordinario para solucionar el problema ", dijo el gallego, evidenciando también que lo que se dirime es si caben en un mismo partido ambos líderes- Casado y Ayuso- que no hacen más que subir de decibelios el ruido de sables entre Génova y la Comunidad de Madrid.

Desde otros territorios, eso sí, defienden la gestión que Génova está haciendo de una crisis que todavía no ha puesto su punto y final, y señalan que "Casado no habría llegado donde ha llegado sin Egea". Hablan los segundos espadas porque la mayoría de 'barones' se contiene en declaraciones neutras que llaman a la paz . Nadie quiere colocarse tras Casado o tras Ayuso de una manera demasiado clara porque esperan que no llegue la batalla final, esa en la que solo puede quedar uno.

Todos en el partido coinciden en que "reina la desolación y el desconcierto" porque nadie vislumbra una salida "sin causar daños" y "sin muertos", políticamente hablando. Desde el entorno de Ayuso aseguran que Casado no puede prescindir "por mucho que quiera" de su mayor activo en número de votos y la 'baronesa' con mayor tirón popular, aclamada allá donde va entre la militancia dentro de Madrid pero también fuera de su comunidad. Desde la dirección nacional creen que no se merecen el trato de la presidenta, que a juicio de Casado, ha llevado muy lejos la contienda y ha sido desleal con quien le dio alas.

Casado sospecha de tráfico de influencias y Ayuso defiende la legalidad del contrato

Si el jueves se apretó el botón nuclear y todo estalló, este viernes nadie salió a calmar las aguas, sino todo lo contrario. Si en el primer día fueron Ayuso y García Egea los que se batieron en duelo a través de ruedas de prensa cargadas de acusaciones, este viernes le tocó al propio Casado salir a dar su versión de los hechos, subiendo un escalón más en la guerra contra Ayuso, con el uso de palabras directamente vinculadas con la corrupción.

En la hecatombe que vive el PP, Casado defendió que los datos bancarios y fiscales que les hizo llegar alguien de la administración, que no quiso revelar, eran "suficientemente relevantes para que alguien piense que ha podido haber tráfico de influencias" en el contrato con la Comunidad de Madrid en el que participó el hermano de Ayuso. Y Casado dio cifras, los 286.000 euros de una supuesta comisión y se preguntó si Priviet Sportive, la empresa a la que la Comunidad de Madrid compró mascarillas, actuaría como "testaferro" de Tomás Díaz Ayuso. Al líder del PP la operación no le cuadra porque en el peor de los casos hubo "ilegalidad" y en el mejor, "falta de ejemplaridad", a su juicio. De esta manera, aún en el caso de que la operación no conlleve ilegalidad alguna, Casado dejó meridianamente claro que no le gusta y lanzó un frase dura contra la 'popular': "La cuestión, más allá de si es legal, es si es entendible que, el 1 de abril de 2020, cuando morían al día 700 personas, se puede contratar con tu hermana y recibir 300.000 euros de beneficios por vender mascarillas”. Bomba directa lanzada a la Puerta del Sol.

La presidenta madrileña no se arredró y salió con su versión de legalidad aportando datos que el jueves no dio y que el partido le recriminó nunca hiciera llegar cuando se le solicitaron explicaciones al respecto del contrato. Rebajó la cantidad cobrada por su hermano a 55.830 euros y defendió que ese cobro no era ilegal y que ella no intervino en nada. Y en comunicado pasó del terminó 'comisión' empleado por la propia Ayuso a un pago de "gestiones realizadas para conseguir el material de China y su traslado a Madrid".

Deja en el aire sin explicar la presidenta el concepto de tres facturas más que cobró su hermano de esta empresa en 2020, con el argumento de que no son trabajos relacionados con la Comunidad de Madrid.

Tras los nuevos datos ofrecidos, ninguna de las partes se baja: Génova defiende que pidió información a Ayuso sobre el contrato y la respuesta fue una campaña de meses de desprestigio y de ataque a la dirección nacional "que siempre la ha apoyado" y la presidenta sostiene que la dirección nacional quiere destruirla porque quiere liderar el partido en Madrid.

El líder del PP dijo que lo que se dirime es la ejemplaridad del partido y no una pugna por el poder ni por el control del PP madrileño, pero nadie en el partido, ni en público ni en privado, esconde que lo que vive el PP estos días y los que vendrán es una lucha por el poder.