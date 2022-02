La ley de Vivienda que el Gobierno ha aprobado este martes en el Consejo de Ministros nace con muchas dudas por parte del sector. Tanto arrendadores como inquilinos consideran que la norma no va a solucionar el problema del alquiler en España, un lastre que arrastra el mercado inmobiliario en las últimas décadas y que imposibilita a los jóvenes emanciparse y crear un proyecto de vida.

“Creemos que es muy positivo que se ponga en marcha una ley de vivienda, pero todavía le faltan ingredientes y componentes elementales para poder conseguir estabilidad en el mercado”, apunta a RTVE.es la directora de Estudios de Fotocasa, María Matos, quien entre otros motivos alega que a la falta de consenso entre el Gobierno y las comunidades autónomas, sobre todo las gobernadas por el Partido Popular (PP), que ya han anunciado que no van a aplicar la norma, se une el descontento del sector inmobiliario, “a quien no se le ha tenido en cuenta” para su puesta en marcha.

Aunque el problema del alquiler en España se remonta años atrás, la pandemia ha agravado la situación y ha dejado al descubierto los desequilibrios de este mercado, en el que la oferta es reducida y los precios, a pesar de haber experimentado un ligero retroceso en el último año, siguen siendo elevados e incluso asfixiantes en las grandes ciudades. Según los últimos datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) -de 2018-, los hogares en alquiler en España destinan uno de cada cuatro euros que ingresan a pagar la renta, un dato que se eleva hasta casi el 40 % en el caso de las familias con menos recursos, solo superado por Chile, Nueva Zelanda, Grecia, Suecia y Estados Unidos.

Para revertir esta situación, el Gobierno ha puesto sobre la mesa la primera ley de vivienda de la historia de la democracia que contempla la regulación del precio del alquiler a los grandes tenedores, la congelación de las rentas a los pequeños propietarios, impondrá un recargo a los pisos vacíos y reservará un 30 % de todas las promociones para vivienda protegida, de las cuales la mitad será para alquiler social. Pero, ¿ayudarán estas medidas a revertir el que es uno de los principales problemas en España?

"Creemos que sería positivo que la ley se centrase en los dos ejes fundamentales, que son proteger a los colectivos más vulnerables y ofrecer seguridad a los propietarios. Y este segundo factor no lo está cumpliendo”, asegura Matos, quien aboga por promover más incentivos fiscales en detrimento congelar las rentas de los pequeños propietarios o limitar las rentas de los grandes tenedores –los que tengan más de 10 viviendas-, lo que en su opinión es “una medida intervencionista porque no cuenta con la aprobación de esos arrendadores”.

Una posición que también comparte el sector. “Que su aplicación o no quede en manos de las comunidades autónomas provocará, sin duda, divergencias en el conjunto del territorio, facilitando el desvío de las inversiones hacia aquellas comunidades más laxas o donde no se aplique la ley, por lo que las posibilidades de promover alquileres asequibles mediante la colaboración público-privada se vería también seriamente afectada en aquellas comunidades que la apliquen”, añade el portavoz de Idealista, Francisco Iñareta.

“El hecho de que estas competencias no estén centralizadas, junto a que el consenso con el que nace es muy relativo , pues ya hay partidos políticos que han dicho que en aquellas comunidades donde estén gobernando no se va a aplicar esta ley, hace entrever que tendrá un corto recorrido o una aplicación bastante relativa”, apunta Font, a lo que se podría unir que la norma acabe en los tribunales, pues precisamente el PP ya ha amenazado con recurrir al Constitucional por "interferir" en la libertad y en la propiedad privada.

Los expertos consultados recuerdan que en otras ciudades europeas como en Berlín o París se han puesto en marcha medidas similares “y no han sido eficientes a largo plazo”. Sin ir más lejos, a nivel nacional, Barcelona aprobó en 2020 una ley que regulaba el precio de los alquileres en la ciudad. Según recuerda el profesor de EAE Business School Javier Fernández Pacheco, al poco tiempo de su aplicación se hicieron públicos informes que constataban que los precios se habían contenido, pero al cabo del tiempo “se demostró que el número de viviendas en alquiler se ha reducido tremendamente”, apunta a RTVE.es.

El sector cree que los precios no bajarán

Sobre si la medida hará que se reduzcan los precios, el sector lo tiene claro: “Estoy convencido de que no”, apunta Font. “Al menos a corto plazo”, recalca, “porque esa limitación de precios que a día de hoy no existe, es decir, no existen los datos de referencia desde el momento que se apruebe la ley, tiene un periodo de hasta 18 meses para que se vayan calculando esas rentas de referencia”. “Esto nos lleva, como muy pronto, al 2024, con lo que esta no sería una solución que tuviera un efecto inmediato sobre los precios”, explica.

Asimismo, la limitación de precios va a afectar a un porcentaje muy pequeño de viviendas, añade Matos, de alrededor de un 3 o 4 %, ya que el 90 % de las viviendas en alquiler están en manos de pequeños propietarios. “Esto nos lleva a pensar que no se va a conseguir una bajada generalizada del precio de la vivienda, ya que el impacto de una medida como la regulación de los precios, que va dirigida a los grandes tenedores, va a ser muy bajo”, insiste.

En este sentido, aunque desde la posición contraria, el sindicato de Inquilinos de Madrid pide que la limitación de precios sea obligatoria para el conjunto del mercado del alquiler, y no solo para los propietarios con más de 10 viviendas. “En el caso de Barcelona, donde existen datos oficiales, casi el 70 % de los inquilinos tendría difícil beneficiarse de una bajada”, denuncian, para después cuestionar: "¿Cómo es posible que una entidad jurídica, con nueve viviendas en propiedad en un área de mercado tenso, no se vea afectada por la bajada obligatoria?".

Para el director general de la Agencia Negociadora del Alquiler, José Ramón Zurdo, la vía más rápida y efectiva para que bajen los precios es “a través del aumento de la oferta, como ha ocurrido en la pandemia", y no a través de la limitación de precios. "Los precios bajaron porque se incorporaron al mercado del alquiler tradicional muchas viviendas que antes se alquilaban como turísticas y también porque salieron al mercado nuevas viviendas para complementar los ingresos de los arrendadores”, explica.