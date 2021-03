El debate sobre la limitación del precio de los alquileres sigue sobre la mesa. Es una de las exigencias de Podemos para aprobar la futura Ley de Vivienda, pero el PSOE rechaza esta medida -a pesar de que la aceptó en el pacto de investidura- alegando falta de "eficacia". Los morados proponen que los precios superen como máximo un 2,5 % de un índice oficial. Los socialistas plantean como alternativa otras vías, como los incentivos fiscales y el aumento del parque de vivienda pública. Pero, ¿qué dicen los estudios sobre estas políticas?

El caso de Berlín: caída de precios y también de la oferta

Berlín estrenó una nueva ley de limitación de los precios del alquiler -la denominada Mietendechkel- en febrero de 2020. La nueva normativa -sobre la que tiene que pronunciarse aún el Constitucional alemán- estableció un precio de referencia expresado en euros por metro cuadrado para el arrendamiento de viviendas construidas antes de 2014 e introdujo también la congelación de las rentas del alquiler durante cinco años. La nueva ley considera que son abusivos los alquileres que superan en un 20 % el precio de referencia.

Los primeros resultados académicos sobre sus efectos a corto plazo observó una bajada de precios de entre un 7 y un 11 %, pero también una importante caída de la oferta disponible de vivienda de alquiler en el mercado regulado, explica a Datos-RTVE Konstantin A. Kholodilin, autor junto a Sofie R. Waltl y Anja M. Hahn de la investigación Forward to the Past: Short-Term Effects of the Rent Freeze in Berlin, publicada el pasado mes de febrero por el Instituto Alemán de Investigaciones Económicas a partir de los datos de Empirica Systeme.

Antes de la entrada en vigor de la nueva ley, el número de anuncios de alquiler nuevos semanales superaba los 600. Tras su entrada en vigor, apenas llegaba a 300, según el análisis elaborado por los autores del estudio.

Esta disminución de la oferta afecta, especialmente, a los recién llegados y a los jóvenes que alquilan por primera vez, que tienen más complicado acceder a una vivienda, concluyen los autores. "La caída de la oferta puede ser transitoria -añaden- pero también podría mostrar el preludio de unas condiciones de búsqueda de vivienda aún más duras en el futuro".