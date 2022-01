La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha asegurado este viernes que "la no renovación" del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) desde diciembre de 2018 puede plantear "alguna duda" sobre "la imparcialidad de sus informes", en referencia a la decisión del órgano judicial de tumbar el texto que avalaba la ley de vivienda, si bien ha reiterado su "respeto absoluto" a sus consideraciones e informes.

"No me gustaría entrar en la polémica, pero es cierto que es un órgano que desde el punto de vista de su no renovación puede plantear alguna duda sobre la imparcialidad de sus informes", ha destacado la ministra en una entrevista en La Hora de la 1 de TVE, que hasta entonces había evitado valorar la decisión del alto tribunal limitando a subrayar su "respeto" a las decisiones judiciales.

La ministra se refería así a la decisión del pleno del Consejo General del Poder Judicial, que la pasada semana acordó rechazar la propuesta de informe al anteproyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda, elaborado por uno de sus ponentes, el exdiputado socialista Álvaro Cuesta, y llevar a cabo un nuevo texto que debatirá el próximo 27 de enero. Tras conocer la decisión, Unidas Podemos señaló que no era "descabellado" pensar que detrás de este rechazo se encuentra "la mano invisible de las élites del ladrillo".

En este sentido, Sánchez ha destacado que el informe del CGPJ "debería limitarse a analizar tres cuestiones muy concretas: la modificación de 3 artículos de la Ley de Enjuiciamiento Civil porque afecta a los procedimientos de desahucio"; sin embargo, ha recordado que el CGPJ "ha emitido otras valoraciones" que no están relacionadas con esos aspectos.

El Ejecutivo mantiene su intención de aprobar en Anteproyecto de la Ley de Vivienda que pactó el Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos, pues ha recordado que las conclusiones del informe del CGPJ son "necesarias pero no vinculantes". Además, se ha mostrado convencida de que la ley "cuenta con todas las garantías, es sólida, respeta las competencias constitucionales y el derecho a la propiedad".

“Sánchez, sobre la Ley de Vivienda: "El informe del CGPJ debería limitarse a analizar tres cuestiones muy concretas, que es la modificación de 3 artículos de la Ley de Enjuiciamiento Civil porque afecta a los procedimientos de desahucio "https://t.co/rscwNdtsL3#LHRaquelSánchez pic.twitter.com/453li13DJp“ — RTVE Noticias (@rtvenoticias) January 21, 2022

Precisamente este jueves el Consejo General del Poder Judicial instó al Gobierno, a las Cortes, los grupos parlamentarios, los diputados y los senadores a cumplir "de manera urgente con su obligación constitucional" de renovar este órgano, cuyo mandato caducó hace 1.146 días, y no parece que a corto plazo vaya a haber un acuerdo entre el Ejecutivo y el principal partido de la oposición, el PP, que difieren en el sistema de elección de los vocales.

Pide un ejercicio de "responsabilidad" a los partidos Tras la decisión del órgano judicial, el Gobierno deberá esperar al menos hasta febrero para aprobar la norma y llevarla al Congreso de los Diputados. Allí, deberá recabar el mayor número de apoyos para su aprobación, aunque los socios del Gobierno ya han anunciado que no lo pondrán fácil. En este sentido, la titular de Transportes ha pedido a todos los grupos políticos que "hagan un ejercicio de responsabilidad" y que en el trámite parlamentario la norma "tenga el máximo consenso posible". "Que el PP tenga sentido de estado, que apoye la ley y que podamos sacar adelante una ley que no va en contra de nadie, sino que beneficia a todos", ha insistido. Y, respecto al bono de alquiler joven, que fue aprobado este martes y sobre el que algunas asociaciones han criticado que solo llegará a un 1,7 % del total de jóvenes emancipados, Sánchez ha señalado que las medidas destinadas a los jóvenes "no se limitan única y exclusivamente al bono", ya que el Plan de Vivienda contiene otras ayudas que pueden cubrir hasta el 60 % de su renta. “Sánchez, sobre el Bono Joven para alquiler: "Las ayudas para los jóvenes no se limitan única y exclusivamente a ese bono destinado a facilitar la emancipación" https://t.co/W2XU5eYbgg#LHRaquelSánchez pic.twitter.com/6oHLP1kHk0“ — La Hora de La 1 (@LaHoraTVE) January 21, 2022