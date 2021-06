Si tienes cualquier sospecha por una información deshilachada que te ha llegado al móvil o has visto en la maraña digital, aquí tienes nuestro Whatsapp: 659 800 555 y nuestro email: verificartve@rtve.es #Verificamosporti.

Este sábado, 19 de junio, la ONU nos recuerda que es el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia Sexual en los Conflictos. Esta semana hemos verificado unas imágenes de mujeres yazidíes quemadas vivas hace seis años por el grupo terrorista ISIS. La publicación se acompaña de tres fotografías que las muestran enjauladas y rodeadas de llamas, pero son escenas fuera de contexto. Las imágenes proceden en realidad de una representación artística y una protesta social ajena a esta minoría kurda de Irak.

El domingo 20 de junio es oficiosamente el día más feliz del año, según cuentan en este vídeo. En inglés se le conoce como Yellow Day, aunque está sin verificar. Lo que sí sabemos es que el día más triste del año, el Blue Monday, no es tal. También está confirmado que el lunes 21 de junio tendrá lugar el solsticio. En el hemisferio norte llegará oficialmente el verano, mientras que en el sur se instalará el invierno. En España, el cambio de estación se producirá exactamente a las 05:32 horas en la península y Baleares. Para que no te líen, te dejamos este artículo en el que te explican, entre otras cosas, que más luz solar no significa más calor y que durante el verano la Tierra no está más cerca del Sol.

Hilos de tendencia La Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales ha publicado en su último número un trabajo titulado “Homofilia, polarización afectiva y desinformación en Twitter. Caso de estudio sobre la crisis migratoria #Openarms”. Los resultados dejan ver cómo los usuarios de Twitter tienden a congregarse con quienes comparten sus mismas creencias, formándose las denominadas cámaras eco. La interacción en torno a este suceso despertó estados emocionales colectivos que dieron lugar a burbujas filtro desde las que se potenció la desinformación y la polarización entre comunidades. En Twitter hemos visto que se volvía a compartir una ilustración de Pictoline en la que explican por qué los hechos difícilmente nos hacen cambiar de opinión. Según algunos científicos cognitivos, la respuesta puede estar en nuestra socialización porque “nuestra habilidad para cooperar es quizá nuestra mayor ventaja sobre otras especies”.