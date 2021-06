Si tienes cualquier sospecha por una información deshilachada que te ha llegado al móvil o has visto en la maraña digital, aquí tienes nuestro Whatsapp: 659 800 555 y nuestro email: verificartve@rtve.es #Verificamosporti.

Hoy 5 de junio es el Día Mundial del Medio Ambiente. El Escarabajo Verde ha estrenado el documental “La música del olmo” para celebrarlo. Lo conmemora también Documentos TV y en La Noche Temática puedes ver un reportaje sobre Greta Thunberg y los jóvenes activistas por el clima.

¿Conoces la escena para la posteridad que sucedió un 5 de junio de hace 396 años? Todos la guardamos en la memoria gracias a una impresionante pintura de Velázquez, que podemos admirar en el Museo del Prado, y a uno de sus protagonistas, el general Ambrosio Spinola, agente del Ministerio del Tiempo. Si aún no sabes a qué nos referimos te invitamos a hacer una pequeña búsqueda y comprobar tu acierto con la respuesta en forma de cuadro que encontrarás al final de este artículo.

Al hilo de la noticia

Esta semana desmontamos una de las teorías conspirativas con mayor viralidad: la que dice que la vacuna del coronavirus te imanta porque contiene un microchip. Nos hemos divertido mucho haciéndolo. Hemos hablado con dos ilusionistas sobre los vídeos de personas que se pegan imanes, cucharas o monedas en el brazo. ¿El truco? Los magos no desvelan nunca sus secretos, pero nos han dado ideas para conseguir que se nos peguen objetos al cuerpo. Hasta nos proponen que lo intentemos en casa.

No ha sido la única verificación ligada con la vacuna. También nos han preguntado si hay mayor riesgo de sufrir trombos al viajar en avión una vez vacunado. No, no lo hay, nos explican los expertos. Y otro bulo conspirativo cazado esta semana habla de mensajes secretos en las tumbas de famosos. Dice que Lady Di, JFK y Michael Jackson están enterrados junto a gigantescas letras Q, símbolo del movimiento QAnon, del que ya te hemos hablado. Sorpresa: es mentira.

No paramos. Hemos salido en RNE contando algunos bulos y hemos explicado a nuestros compañeros del programa Parlamento cómo trabajamos en VerificaRTVE.