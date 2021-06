'Un Blues para Teherán', Javier Tolentino deja que la música persa vuele a través de la pantalla

Tras su exitoso paso por importantes festivales como los de Moscú, Las Palmas o Gijón, Javier Tolentino trae a Málaga su debut en el largometraje: Un blues para Teherán, una estupenda película que nos invita a conocer Irán a través de su música y sus gentes. Y que llegará a los cines el próximo 2 de julio. Tolentino, que también es jurado de este festival, nos ha anunciado que, después de 22 años, deja su mítico programa El séptimo vicio (Radio 3).

En Un blues para Teherán diferentes rostros nos muestran un Irán donde tradición y modernidad conviven y se confrontan, a través de “un periodista de una radio cultural que viaja a Irán buscando viejas canciones persas” –nos cuenta Tolentino-.

Por eso todo está contado a través de la música. “Yo procedo de una casa donde el 80 por ciento de su programación es la pasión por la música, una cosa que tengo en vena -confiesa Tolentino-. Por eso, a la hora de rodar mi primer largometraje (antes había hecho tres cortos) quería que hubiera un fondo donde yo me sintiera seguro. Y eso lo consigo con la música”.

“La música también me ha venido muy bien para estructurar la película -añade-. Pusimos anuncios en conservatorios y escuelas de música de las zonas del Caspio y del Rasht, de Irán, para ver cómo una de las culturas con más dedicación a la música, estaba soportando la vigencia del tiempo. Cómo nos llegaba la gran música antigua de Persia en voces, instrumentos e incluso como cala en la mentalidad de la gente joven”.

“Un blues para Teherán –añade Tolentino- es un homenaje tanto al cine iraní que he mamado, como a un pueblo al que amo profundamente. Yo no quería ser un occidental que va allí a juzgar a un pueblo, sino que quería tener una relación cariñosa con la cultura iraní, que es a la que quiero rendir homenaje en la película”.

La música de la cuna de la civilización occidental

Como nos recuerda Tolentino, la antigua Persia fue la cuna de la civilización occidental: “Todo lo que es la antigua Mesopotamia: Irán, Irak, Afganistán… ahí se esconden los secretos de nuestra civilización. Actualmente parece que estamos muy alejados los unos de los otros, oriente de occidente, como nunca antes en la historia de la humanidad. Por eso quería también buscar las claves de por qué se ha producido ese alejamiento”.

En cuanto al momento en el que decidió hacer la película Tolentino nos confiesa que: “Cuando realmente decidí rodar esta historia fue estando en Teherán, en casa de Abbas Kiarostami. La verdad es que pones una cámara en Irán y es muy fácil dejarse atrapar por la luz y por la belleza de un país. Pero no quería hacer un publirreportaje de Irán. Y fue a través de las conversaciones con Kiarostami, y de visitar Teherán, cuando terminé de decidirme”.

Para contactar con los grupos de música que aparecen en la película, Tolentino hizo varias convocatorias. “Acudieron muchísimos músicos. En Irán das una patada y aparecen muchísimos, porque la tradición musical persa es enorme”.

Pero el protagonista del documental, el joven Erfan (que nos guía a través de su país y de su música) no surgió de ese casting: “Lo curioso -confiesa Tolentino- es que Erfan empezó como mi ayudante de dirección. Pero en la primera reunión con él, con la productora iraní de la película, supe enseguida que iba a ser mi protagonista. Aunque tuve que ir engañándolo poco a poco para convencerlo, porque me daba justo el alter ego de mi propia mirada de Irán; ya que, a medida que lo conocía mejor, me daba cuenta de que la derrota iraní también pasaba por cómo era Erfan”.

“Erfan -continúa el realizador- es un hombre de la cultura al que le va a ser muy difícil construir algún día lo que quiere hacer. Simplemente por la propia burocracia iraní, que impide el desarrollo de la libertad de los artistas. Él está atrapado en esa telaraña burocrática”.

Y es que los artistas no lo tienen nada fácil en el Irán actual. “Si repasáramos la dictadura española veríamos que los artistas se enfrentan a dificultades similares. Por ejemplo, Víctor Erice no tendría problemas y, haciendo una similitud, Abbas Kiarostami tampoco ha tenido nunca problemas con la censura iraní, porque su cine es poético, alegórico, metafórico… Pero otros como Jafar Panahi o Bahman Ghobadi tienen muchos problemas porque su cien es más explícito, más directo y denuncian torturas, violaciones, desigualdades...”