RTVE.es estrena el tráiler de 'Un blues para Tehéran', el debut como director de Javier Tolentino

Javier Tolentino (El séptimo vicio, RNE) es uno de los periodistas y críticos cinematográficos de referencia en nuestro país. Y ahora salta a la dirección con Un blues para Teherán, un homenaje en clave musical al pueblo persa. Una película muy especial que podrá verse en el Festival de Málaga y de la que os ofrecemos, en primicia, el tráiler (lo tenéis encabezando esta noticia) y el cartel definitivo.

En Un blues para Teherán diferentes rostros nos muestran un Irán donde tradición y modernidad conviven y se confrontan. Erfan nos invita a descubrir un país tan misterioso como culto a través de la música y sus gentes. Él es un joven kurdo, divertido e irónico, que quiere convertirse en director de cine. Canta, escribe poesía, vive con sus padres y su loro, pero no sabe nada del amor.

Javier Tolentino

"En Irán todo desborda música y poesía -asegura Javier Tolentino-. Las mujeres son las que mantienen con una mayor pasión la vocación por el canto, cantan a sus padres y a sus hijos, incluso antes de nacer".

“No entiendo -expresa una joven en la película- que en mi país nos prohíban cantar a las mujeres, quienes hacen esas leyes, seguramente, habrán oído cantar a sus madres, a sus abuelas, a sus hermanas”.

Golmher se queja de que se prohiba cantar a las mujeres

Javier Tolentino explica así las razones que le han llevado a hacer esta película: "Las primeras películas del nuevo cine iraní me impactaron: la sofisticación de los planos, el ritmo pausado y un concepto distinto del tiempo cinematográfico. Mohsen Makhmalbaf, Abbas Kiarostami, Jafar Panahi, Dariush Mehrjui, Bahman Ghobadi y Mohammad Rasoulof me hipnotizaron con un cine de lo real que no eludía la poesía, todo lo contrario, sino que desprendía filosofía natural, expresión cotidiana del pueblo persa. Un día viajé al desierto de Irán, caminé por las calles de Teherán, me bañé en las aguas del Caspio y vi las estrellas desde el Kurdistán y percibí que sus versos y su música me eran muy familiares con reminiscencias a Europa. No podía entender dónde nació la ruptura Oriente-Occidente. Un blues para Teherán nace desde ese afecto por un país que lleva miles de años cultivando el saber y quise mostrar desde el cine que me han enseñado un Irán más allá del poder y del petróleo. El espectador tendrá la última palabra".

Un blues para Teherán podrá verse el miércoles 9 de junio en el Festival de Málaga. Aquí tenéis el cartel de la película.