Escalada de violencia en Jerusalén: ¿puede haber una nueva intifada?

El conflicto palestino-israelí se remonta a varias décadas atrás, pero han sido las medidas impuestas por el Gobierno israelí para obstaculizar el acceso de los palestinos a la Ciudad Vieja de Jerusalén durante el mes sagrado musulmán del Ramadán, una protesta de ultraderechistas israelíes que acabó 100 heridos y los desalojos de familias palestinas de sus viviendas en el barrio de Sheikh Jarrah, las que han elevado las tensiones y provocado una de las olas de enfrentamientos más graves desde la segunda intifada.

Esta intifada comenzó en el año 2000 en la Explanada de las Mezquitas, donde se encuentra la mezquita de Al Aqsa, el tercer lugar más sagrado del islam. Frente a esta mezquita se han registrado este lunes, coincidiendo con la celebración del Día de Jerusalén --en la que los israelíes conmemoran la toma de Jerusalén Este en 1967 durante la Guerra de los Seis Días--, choques entre palestinos y fuerzas de seguridad israelíés en los que han resultado heridos más de 300 palestinos y 12 agentes.

Según ha asegurado en una entrevista concedida a RTVE.es el codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH), Jesús Núñez Villaverde, el primer ministro en funciones, Benjamín Netanyahu, está intentando “crear problemas para no quedarse fuera de juego” y obstaculizar “la posibilidad de que puedan crear un Gobierno que no sea liderado por él”.

¿Por qué ahora este estallido de violencia?

Los enfrentamientos más recientes entre israelíes y palestinos comenzaron en Jerusalén coincidiendo con el inicio del Ramadán el 12 de abril, después de que el Gobierno de Israel impusiera restricciones al mes sagrado de los musulmanes. La Policía israelí bloqueó mediante barricadas el acceso a la plaza de la Puerta de Damasco, la zona donde tradicionalmente los musulmanes se reúnen por la noche durante el mes de Ramadán, algo que los palestinos vieron como una humillación y control israelí sobre sus tradiciones.

Estas restricciones generaron tensión y protestas de los palestinos, en su mayoría musulmanes. Después de varios días de una escalada de incidentes, más de un centenar de palestinos, que protestaban contra una marcha de cientos de ultraderechistas israelíes, resultaron heridos en la noche del 22 de abril en choques con la Policía.

A las medidas restrictivas sobre las reuniones durante el Ramadán también se une la ira de los palestinos por el desalojo de varias familias de sus viviendas en el barrio de Sheikh Jarrah, en Jerusalén Este, para ser ocupadas por los judíos. En un intento por rebajar la tensión, la Justicia israelí ha retrasado su decisión final un mes. “Este barrio fue en los años 50 un proyecto de vivienda social para refugiados palestinos construido por el Estado jordano, que llegó a un trato con esos refugiados palestinos, que ya fueron expulsados de sus tierras originales, en el que afirmaban que si iban a vivir allí y pagaban el alquiler durante tres años, la vivienda sería suya”, ha asegurado en declaraciones a RTVE.es Kristina Kausch, investigadora senior del think tank German Marshall Fund. “El Estado jordano no cumplió con su promesa y no efectuó el cambio de propietarios a nivel legal. Los palestinos no tienen pruebas en papel de que sean propietarios”, ha añadido.

“Las protestas son para apoyar a esas familias, pero es mucho más que eso. Es contra esa política de limpieza étnica que el Estado israelí está llevando a cabo en muchas partes del país, pero especialmente en Jerusalén”, ha recalcado.

Durante este último fin de semana, la tensión en Jerusalén ha crecido con enfrentamientos entre palestinos y las fuerzas de seguridad israelíes en la Explanada de las Mezquitas. Desde el viernes, más de 500 palestinos y alrededor de 30 agentes han resultado heridos.

01.11 min Una nueva noche de enfrentamientos en Jerusalén deja más de 90 heridos

“Antes de nada hay que decir que todos los días hay violencia en el territorio ocupado palestino. No es nada extraordinario porque, desgraciadamente, la violencia está presente todo el tiempo”, señala en una entrevista a RTVE.es Jesús Núñez Villaverde. “Lo que ocurre en este caso son un par de elementos: desde que ha empezado el mes de Ramadán, Israel ha ido aplicando crecientes medidas para obstaculizar el acceso de los palestinos a la Ciudad Vieja, sobre todo a la puerta de Damasco (…) Por otro lado, lo que ocurrió el viernes en la explanada, que ya era como respuesta a esta tensión que se había acumulado, con una sobreactuación muy clara por parte de la Policía israelí”, ha aseverado.

Núñez Villaverde ha explicado que la violencia es “estructural” y que “las causas estructurales explican las protestas palestinas por la frustración y la desesperación en la que vive esa gente en Jerusalén”. “Les niegan permisos de residencia, están expuestos a que los expulsen de sus hogares, ven que el Ayuntamiento de Jerusalén no tiene presupuesto para atender sus necesidades en los barrios en los que ellos son mayoría, se ven excluidos de la educación, la sanidad… Todo eso genera un caldo de cultivo que basta con el añadido de cerrar la puerta de Damasco cuando empieza el Ramadán y no dejarles entrar a la zona de mezquitas porque temen que pueda haber problemas para los israelíes”, ha detallado.

La tensión en Jerusalén ha llevado a una respuesta desde Gaza, desde donde la organización Hamás ha lanzado misiles “en solidaridad con sus hermanos en Jerusalén”. Esta acción de Hamás “le da a las fuerzas israelíes una excusa para la mano dura, para una respuesta fuerte”, según Kausch. La aviación israelí, como represalia, ha bombardeado la Franja de Gaza. Al menos 20 palestinos han muerto, entre ellos algunos menores de edad.