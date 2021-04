Comienza el Ramadán en todo el mundo, el mes sagrado para los musulmanes. Es el año 1442 de la Hégira, el segundo en tiempo de pandemia. Este año las mezquitas permanecerán abiertas, aunque con limitación de aforo y horario restringido. "Es un mes especial, de purificación, en el que te pones en la piel del otro, el más pobre. Es muy diferente vivir el Ramadán en un país extranjero que en uno musulmán", asegura Chaimae, que llegó a España desde Marruecos hace nueve años.

En los países musulmanes todos los horarios se adaptan a la celebración, la vida se ralentiza en un mes en el que se vive mas durante la noche. Meryeme, que llegó a España con 18 años para estudiar, trabaja como ingeniera agrónoma en el Instituto Halal. "La gran diferencia es que aquí el horario laboral, la administración y las gestiones siguen siendo igual y con el ayuno las fuerzas disminuyen", asegura.

Se mantiene la campaña de vacunación

En todo el mundo, unos dos mil millones de musulmanes celebran el Ramadán. En Marruecos comienza un día más tarde. El país está más al oeste y su Comité de Sabios dice que aún no ha llegado el creciente lunar que indica el inicio de este periodo.

Los diferentes gobiernos musulmanes también han tomado medidas para evitar las aglomeraciones. Egipto ha sido más laxo, pero en Marruecos han impuesto un toque de queda desde las ocho de la tarde y hasta las seis de la mañana, impidiendo así los encuentros familiares de no convivientes. Arabia Saudí este año sí va a permitir la entrada en La Meca de los no residentes, pero siempre que ya estén vacunados. Aunque el Ramadán obliga a mantener unas 20 horas diarias de ayuno, la campaña de vacunación ha decidido mantenerse porque el suero no aporta ningún nutriente. No se considera comida ni bebida. En Marruecos, con una población que supera los 36 millones de personas, ya hay cuatro millones que han recibido las dos dosis.