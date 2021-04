Dos mil millones de musulmanes en todo el mundo comienzan hoy el mes del Ramadán. En todo el mundo musulmán menos en Marruecos, donde el creciente lunar que indica su inicio no llega hasta mañana, porque el país está más al oeste. Es el segundo Ramadán en medio de la pandemia del coronavirus y coincide con la campaña de vacunación, que no se interrumpe. Consideran que el suero no aporta ningún nutriente y, por tanto, no es incompatible. Arabia Saudí permite la entrada a La Meca a todos aquellos fieles que ya hayan recibido la vacuna. Informa la corresponsal de RTVE en Rabat, Ana Jiménez.