"Creo, señores, que nos podemos felicitar todos mutuamente". Esta es la frase que pronunció el expresidente del Gobierno Adolfo Suárez el 25 de octubre de 1977 tras firmar los Pactos de La Moncloa que lograron estabilizar la economía de España, que sufría entonces tasas de inflación del 44%, y asentar las bases políticas de una recién nacida democracia.

Más de 33 años después, en medio de una crisis económica y financiera que está golpeando con especial dureza a nuestro país, el Gobierno ha firmado este miércoles con sindicatos y patronal el nuevo acuerdo económico y social que, entre otras reformas, incluye la de las pensiones con la ampliación de la edad de la jubilación hasta los 67 años.

Desde el Gobierno se ha querido establecer un paralelismo entre los dos acontecimientos y se ha llegado a decir que los acuerdos firmados este 2 de febrero de 2011 son los nuevos Pactos de La Moncloa y que como aquellos se recordarán en el futuro.

El presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, ha señalado que se trata de una "nueva tarea de equipo para que la recuperación económica llegue cuanto antes y que la creación de empleo sea una realidad".

Pero más allá de firmarse en el mismo lugar, el Salón de Tapices, y de hacerse en un contexto de crisis económica, ¿se pueden equiparar?

¿Cuál era la situación económica de España en 1977?

España vivía a finales de la década de los 70 una situación económica de verdadera emergencia después de que durante los últimos años de la dictadura no se hubieran tomado medidas para atajar los efectos de la crisis energética del petróleo de 1973 y 1974. Una crisis que hizo que el barril de petróleo pasara de pagarse a 1,6 dólares a 14 en solo un año. En precios actuales serían como 170 dólares.

La inflación que soportaban los españoles en aquel momento subió entre julio y agosto de 1977 hasta el 44% y la previsión era que acabara el año en el 100%, es decir, doblando los precios.

El paro era otro de los principales problemas. Hasta 900.000 españoles no tenían empleo, lo que suponía una tasa del 5,7%. Un tercio de los desempleados no contaba, además, con ningún tipo de subsidio. En aquel momento hay que tener en cuenta que prácticamente la mitad de la población, la mayoría de las mujeres, no formaba parte de la población activa porque no buscaban empleo.

El déficit exterior ascendía a 14.000 millones de dólares, tres veces las reservas del Banco de España.