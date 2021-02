Esteban González-Pons, vicesecretario de Comunicación del PP, ha arremetido este miércoles contra el Gobierno por escenificar la firma del pacto social con los agentes sociales en una fotografía con "alfombras, cortinas y oropeles", mientras el número de parados sube a 4.200.000 personas.

Por su parte, José Antonio Alonso, portavoz del PSOE en el Congreso, ha defendido el acuerdo porque ha ayudado a "despejar futuro" y pide a los populares que sean responsables y cambien de actitud para que el pacto pueda tener una "traducción política".



"El Gobierno sale sonriendo y los españoles, en los huesos", ha dicho González-Pons que, sin embargo, no ha querido desvelar si su partido participará o no de la foto. "Lo importante no es si nosotros estamos o no en la foto, lo importante son los nuevos datos del paro", ha repetido varias veces Pons en una entrevista en Los Desayunos de TVE.



Tampoco ha aclarado si el PP apoyará o no el pacto que se firma este miércoles, aunque insiste en que su partido "estudiará bien" el documento porque "es necesario aumentar la confianza y crear empleo".

"Estamos ante un momento triste, no es un momento para abrir el champán, aunque siempre es bueno que se llegue a acuerdos con los sindicatos", ha matizado Pons.

Jubilarse a los 67, "un recorte de derechos" El líder del PP ha recordado que, además de la mencionada fotografía, hay algo más "que no gusta" al partido. "Alargar la edad de jubilación hasta los 67 años es un recorte de derechos y disfrazar un recorte de la pensión como un acuerdo social tampoco nos gusta", ha añadido Pons.



El Gobierno, ha reiterado Pons, "ha perdido el control en la política contra el desempleo" y en este momento "debería preocuparse menos por las pensiones de los españoles de mañana y más por los trabajadores de hoy".



Por otro lado ha calificado de "palabrería" el 'plan de choque' anunciado por el Gobierno para la creación de empleo, que también está incluido en el pacto social. "Es pura literatura, no hay ni una sola propuesta concreta", ha zanjado.

Alonso espera un "cambio de actitud" del PP Por su parte, José Antonio Alonso, ha defendido este 'plan de choque' que, ha adelantado, podría empezar a funcionar "en pocas semanas". En palabras de Alonso, este plan está "dirigido especialmente a jóvenes y parados de larga duración" y se materializará como una serie de estímulos a las empresas.



El portavoz socialista, convencido de que el plan ayudará a crear empleo y de las posibilidades del acuerdo al que se ha llegado con los agentes sociales, lo ha calificado de "histórico" en este momento socioeconómico y ha destacado la necesidad que que tenga "una traducción política". "Los políticos tenemos que estar a la altura y lanzar un mensaje y una práctica de unidad, arrimando todos el hombro para salir entre todos de la crisis",



Así, ha pedido además "responsabilidad política", sobre todo al principal partido de la oposición, a quién a demandado "un cambo de actitud". "Hay que ver especialmente qué hace el principal partido de la oposición, cuyos antecedentes no son muy buenos ya que lleva tres años sin dar una buena idea y sin ayudar en lo más mínimo al país. Esperemos que cambien de actitud", ha indicado Alonso.