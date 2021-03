La secretaria de Organización del PSOE, Leire Pajín, ha dejado abierta la puerta a que la reforma laboral que el Consejo de Ministros aprobará este miércoles sea tramitado como proyecto de Ley en el Congreso, lo que permitiría que los partidos puedan incluir enmiendas al texto original.

Pajín ha subrayado que ello dependerá de las negociaciones que el Ejecutivo ha abierto ya con los grupos parlamentarios y ha recordado que la práctica habitual en España ha sido que las reformas laborales se aprueben como proyectos de ley. "Cuando estás en una negociación no te cierras a nada", ha sostenido.

Además, ha asegurado tras conocer el anuncio de CC.OO. de convocar huelga general que esta decisión "no resta ni un ápice la opinión del Gobierno de que el diálogo social es bueno" y que "toda reforma laboral debe pasar en el futuro por el diálogo".

En rueda de prensa, Pajín se ha remitido a la reunión que tendrá mañana Comisiones Obreras en la que anunciará la fecha del parón laboral antes de hacer una valoración, aunque ha "respetado las decisiones tanto de patronal de los sindicatos" respecto a esta "reforma laboral equilibrada, importante y sensata".

"Un texto con propuestas de unos y otros"

A juicio de Pajín, el hecho de que ni patronal ni sindicatos estén de acuerdo con la reforma planteada por el Gobierno demuestra que es un plan "equilibrado" y ha resaltado que los meses de diálogo a tres bandas han permitido al Ejecutivo "coger muchas propuestas de unos y otros" que han sido incluidas en el texto que presentará este miércoles el presidente del Gobierno tras el Consejo de Ministros.

La secretaria de Organización socialista ha reivindicado, además, el compromiso del resto de grupos parlamentarios para que se pronuncien lo antes posible sobre esta propuesta de reforma, "cuyo objetivo no es el despido, si no la contratación".

"He escuchado en el último año a CiU y al PP instar al gobierno a reformar el sistema laboral. Sin embargo, nunca les he escuchado una propuesta concreta de reforma", ha defendido Pajín, quien ha sostenido"ahora que tienen encima de la mesaa una propuesta detallada, articulada, hasta por escrito es el momento de que digan si están de acuerdo, si la apoyarán y en caso de que no, que detallen su propuesta alternativa".

Con gesto serio, Pajín ha asegurado que "el Gobierno ha sido responsable y ha agotado los plazos de diálogo social. Ahora les toca ser responsables al resto de grupos parlamentarios".