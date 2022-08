El Gobierno estudiará "cuál es el margen" de la rebaja de las cotizaciones

El ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, ha asegurado que "no se pueden rebajar" las cuotas de la Seguridad Social (SS) cinco puntos, como propone la patronal, sin poner "en crisis lo que son las pensiones".



El Gobierno va a estudiar "cuál es el margen, sin poner en riesgo la sostenibilidad del sistema" y ver "cómo en un momento de crisis podemos tomar algunas iniciativas que permitan aligerar en la medida de lo posible los costes a las empresas" algo en lo que "todos estamos de acuerdo, pero hay que hablar de propuestas razonables".



La mesa de diálogo social que conforman Gobierno, empresarios y sindicatos retoma este lunes sus trabajos después de que el Ejecutivo aceptara la petición de la CEOE de aplazar la reunión que estaba prevista para el pasado jueves.



Está previsto que esta tarde el director de la Oficina Económica de Presidencia del Gobierno, Javier Vallés, se reúna en el Palacio de la Moncloa con los sindicatos, antes del encuentro tripartito que tendrá lugar a continuación.



El objetivo es lograr un acercamiento de posiciones entre las partes con el fin de que se pueda lograr pronto un acuerdo, a ser posible antes de agosto.



"Si bajamos 5 puntos" la Seguridad Social entraría en déficit



Corbacho ha explicado, en declaraciones a los periodistas en Torres (Jaén), donde ha participado en la inauguración de los cursos de verano de la Universidad de Jaén dirigidos por el magistrado Baltasar Garzón, que "cinco puntos de la Seguridad Social son 18.000 millones de euros", y "en este momento las previsiones presupuestarias de la Seguridad Social dan una previsión de 0,3% de superávit para este año, 3.000 millones de euros".



Ha advertido de que si a partir del próximo ejercicio "bajamos 5 puntos de recaudación la Seguridad Social entraría en déficit, y eso no es posible, a no ser que paralelamente se ponga encima de la mesa que se suban los impuestos", ha puntualizado.



Según Corbacho, lo que hay que tener claro es que "hay que garantizar la sostenibilidad del sistema", ya que más de ocho millones de personas dependen cada mes de la salud financiera de la Seguridad Social, "y con la seguridad de esos ocho millones de pensionistas no podemos jugar", ha subrayado.



Por otro lado, el ministro ha destacado que el diálogo social de 2009 "no tiene nada que ver" con el de 2006 y con la situación económica", razón por la que -según ha dicho- el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha tomado la decisión de estar liderando todos los trabajos.