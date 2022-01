La CEOE aplaza el diálogo social hasta conocer la propuesta concreta del Gobierno

El secretario general de la CEOE, José María Lacasa, asegura que la patronal ha pedido el aplazamiento de la reunión de la mesa de diálogo social, que debía celebrarse este jueves, porque el Gobierno "no había aportado una concreción" sobre el porcentaje de rebajas a la seguridad social que plantea.



Así lo ha anunciado al inicio del acto conmemorativo del 90 aniversario de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en la que participan el ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, y los secretarios generales de los sindicatos UGT, Cándido Méndez, y CCOO, Ignacio Fernández Toxo.



José María Lacasa apunta que el Gobierno se ha comprometido a hacerles llegar el viernes un documento con la propuesta concreta del Ejecutivo que incluya los puntos porcentuales que plantea rebajar en las cotizaciones que pagan los empresarios a la Seguridad Social.



Para el dirigente de la patronal, es necesaria esta "concreción" para hacer una valoración en profundidad del posible acuerdo.



Además, indica que el documento también debe referirse a otras cuestiones "fundamentales para la patronal" como son el absentismo laboral, los Expedientes de Regulación de Empleo o las líneas de financiación del Instituto de Crédito Oficial (ICO).



Reunión el lunes



La patronal CEOE y los sindicatos CCOO y UGT se reunirán de nuevo con el Gobierno el próximo 20 de julio en la mesa del diálogo social, después de que el pasado lunes el Ejecutivo entregase un nuevo documento de trabajo en el que ha desaparecido la rebaja de medio punto de las cotizaciones sociales.



Según Lacasa durante todo el proceso de negociación el Gobierno no ha hecho "ninguna concreción" en el punto de las rebajas a las cotizaciones sociales.



En este sentido, apuntó que la CEOE sigue manteniendo su propuesta de rebaja en cinco puntos porque es el porcentaje que sitúa a España en la media de los países de la UE y porque es factible para mejorar el empleo "sin necesidad de tocar ningún tipo de impuestos".



No obstante, indicó que cuando la patronal se sienta en una mesa de negociación "siempre estamos dispuestos a ser flexibles".



Asimismo, consideró que España tiene un problema estructural en el porcentaje que pagan los empresarios a la seguridad social y que "hay que solucionarlo a largo plazo".