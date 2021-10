El comisario europeo de Economía,, ha justificado la intervención del Banco de España en la Caja Castilla-La Mancha por los problemas de liquidez de la entidad financiera y la califica como "normal".Entrevistado en 'Los Desayunos de TVE', Almunia ha subrayado que "estamos en, que nadie se llame a engaño, y afecta a todos los países, a todas las economías y a todos los sectores".En este contexto de crisis internacional, el comisario económico considera "de los problemas del sector bancario".Almunia ha recordado que en otros países "tan liberales como el Reino Unido o Irlanda" se han producidopor lo que "no es extraño, ni a nadie le sorprende" que una caja española necesite un aval de dinero público para salvaguardar los depósitos de los ahorradores.Bruselas ha pedido información a las autoridades españolas para sabery no se ha distorsionado la competencia.Con respecto a la reunión del G-20 en Londres,porque avanza que "no se va a resolver de una vez por todas la crisis" pero apunta que existe un grado de consenso "muy bueno con Japón, China, la India o México".Además ha señalado que la iniciativa de la primera reunión de Washington fue europea y que sigue siendo necesario quey se aumente la regulación de forma "eficaz y rigurosa".