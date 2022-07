El banco de inversiones Lehman Brothers se declara en quiebra

El banco de inversiones Lehman Brothers, el cuarto en EEUU, se ha declarado en quiebra en una iniciativa que aunque se consideraba ya inevitable tendrá importantes consecuencias para el sistema financiero del país.



La entidad ya está oficialmente en esa situación, según ha informado esta mañana el tribunal de Quiebras del Distrito Sur de Nueva York.



Se trata de la quiebra más importante en EEUU desde 1990, cuando presentó la misma declaración Drexler Burnham Lambert, especialista en "bonos basura".



Lehman Brothers, que operaba desde hace 158 años, se convierte en el tercer banco de inversión que desaparece o cambia de manos en seis meses en EEUU, después de que en marzo Bear Stearns obligara a intervenir al Departamento del Tesoro y anoche Bank of America comprara Merrill Lynch por cerca de 50.000 millones de dólares.



Según indicó el banco, ninguna de sus subsidiarias dedicadas a la intermediación de Bolsa quedará incluidas en la declaración de bancarrota y continuarán operando con normalidad ya que la declaración de quiebra se ha producido para proteger sus activos y maximizar su valor.



La quiebra de Lehman se consideraba segura después de que el domingo fracasaran las conversaciones entre las autoridades económicas de EEUU y representantes de las principales entidades financieras para encontrar un comprador.



La situación precipitó no sólo la compra de Merrill Lynch, por unos 44.000 millones de dólares en una operación que dará como resultado un megagigante bancario, sino también una serie de iniciativas privadas y públicas para intentar proteger el sistema financiero de las consecuencias de la quiebra.



Fondo de garantía



Un grupo de diez bancos internacionales, entre los que se cuentan el propio Bank of America, Barclays, Deutsche Bank y UBS, anunciaron anoche la formación de un fondo de 70.000 dólares que servirá de garantía para el sistema financiero. Cada uno de los participantes aportará 7.000 millones de dólares al fondo que apoyará a las entidades con necesidades de crédito.



Los bancos participantes podrán recibir una inyección de liquidez de hasta un máximo de un tercio del valor total del fondo, según un comunicado, que indica que otras entidades financieras podrían sumarse y expandir el valor del fondo.



La Reserva Federal anunció en un comunicado una serie de medidas adicionales para apoyar el sistema financiero, entre ellas una ampliación de sus mecanismos actuales para la concesión de préstamos y aceptará un abanico más amplio de garantías como aval para esos créditos.



Según la Fed, estas medidas "tienen como objetivo mitigar los riesgos y alteraciones potenciales en los mercados" ante la quiebra de Lehman Brothers.



La solución inicial para Lehman, que incluía la venta de sus activos rentables al grupo Barclays, se ha abandonado después de que la entidad británica renunciara por la negativa del Tesoro de EE.UU. a dar respaldo financiero a la operación.



Problemas para la aseguradora AIG



El Tesoro, que en marzo pasado ya salió en defensa del banco Bear Stearns y que hace una semana intervino las hipotecarias semipúblicas Freddie Mac y Fannie Mae, rechazó hacer lo mismo en favor de Lehman al considerar que con ello los bancos reclamarían el respaldo del Estado en estas situaciones.



La mayor aseguradora del mundo, AIG, también se encuentra en conversaciones para su posible venta, según los medios estadounidenses.



The Wall Street Journal publica en internet que AIG anunciará también este lunes una reestructuración que incluirá la liquidación de algunos importantes activos, como su división de alquiler de aviones.