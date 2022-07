Bank of America 'salva' a Merril Lynch por 44.000 millones de dólares

El Bank of America comprará el banco de inversión Merrill Lynch por cerca de 44.000 millones de dólares, según han acordado tras dos días de negociaciones reveladas por el diario The Wall Street Journal.



La iniciativa tiene como objeto hacer frente a las consecuencias que puede acarrear la previsible quiebra del banco de inversión Lehman Brothers, después de que fracasaran las negociaciones para una compra de esta entidad.



Con esta adquisición, Bank of America, el primer grupo bancario del país, consolida aún más su posición de gigante, reforzada ya por una serie de compras anteriores que incluyen el banco hipotecario Countrywide Financial.



La adquisición de Merrill Lynch, acordada por los consejos de administración de ambas entidades, le permite controlar la mayor fuerza de intermediarios bursátiles del país y crea una entidad que tendrá tentáculos en todos los aspectos del sistema financiero de EE.UU.



El precio de venta representa una valoración de 29 dólares por acción y alcanza tan sólo dos tercios del valor que Merrill tenía hace un año.



Las acciones de Merrill se cotizaban el viernes pasado al cierre de la Bolsa de Nueva York a 17,05 dólares.



Inicialmente, Bank of America se había planteado comprar Lehman, posiblemente en colaboración con otras instituciones financieras, pero finalmente se echó atrás ante la resistencia del Gobierno de EEUU a aportar financiación.



Los inversores temían que Merrill sea el siguiente banco en caer tras los problemas de Lehman, que podría declararse en quiebra hoy mismo después de que el grupo británico Barclays renunciara a adquirirlo.