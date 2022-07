Wall Street sufre la mayor caída desde el 11-S por la quiebra de Lehman

Wall Street ha sufrido su mayor caída desde los ataques del 11 de septiembre del 2001: la bolsa de Nueva York ha caído el 4,42% en un lunes negro para las firmas financieras de todo el mundo tras la quiwbra del banco Lehman Brothers.



Concretamente, el Dow Jones de Industriales, el índice más importante de Wall Street, ha bajado un 4,42% (504,48 puntos puntos) hasta 10.917,51 unidades. Los inversores han multiplicado las ventas en la última parte de la sesión, tras limitar las caída en torno al 2,5% durante la mayor parte del día.



En las bolsas europeas, la que ha registrado mayores perdidas ha sido la de Madrid. No obstante, el vicepresidente Pedro Solbes y los bancos, los efectos de esa quiebra serán muy limitados en España. El índice de referencia Ibex-35 ha sufrido una caída del 4,5% (la cuarta mayor del año) hasta los 10.899,00 puntos, su valor mínimo desde junio del 2006.



En las otras plazas del continente, Fráncfort ha caído un 2,74%, Londres el 3,92% y París el 3,78%. Los valores más castigados han sido los bancos.



Y ello a pesar de que el Banco Central Europeo (BCE) ha ofrecido a los bancos 30.000 millones de euros a un tipo de interés del 4,25% en una nueva inyección de liquidez.



La administración Bush se defiende



Mientras los mercados financieros sufrían el varapalo, el gobierno de Estados Unidos ha defendido su decisión de no intervenir en el último capítulo de la crisis origunada en el país hace ya 13 meses.



"En ningún momento consideré apropiado arriesgar el dinero de los contribuyentes para salvar a Lehman", ha dicho el secretario del Tesoro de Estados Unidos, quien durante el fin de semana mantuvo negociaciones con los peces gordos de Wall Street para intentar salvar al cuarto banco de inversiones del país.



El ministro ha dicho además que "la situación era muy diferente" a la de Bear Stearns, intervenido en marzo, aunque no ha explicado los motivos. Según los analistas, desde entonces los bancos han podido adaptarse a los riesgos.



Al Gobierno también le debió inquietar poner más dinero público en juego, después de que hace una semana colocara sobre la mesa miles de millones de dólares para evitar la caída de las compañías hipotecarias Fannie Mae y Freddie Mac, semipúblicas y que avalan casi la mitad de los préstamos inmobiliarios del país.



No obstante, Paulson ha enfatizado que "no hay nada más importante que la estabilidad de los mercados financieros", para no cerrar la puerta a futuras intervenciones.



El presidente George W. Bush también ha mostrado su confianza en que el sistema financiero superará la crisis a la larga, y ha calificado de "dolorosa" la situación que atraviesan algunas empresas.



Los valores en crisis en Wall Street



Como era de esperar, las acciones de Lehman se han desplomado este lunes y han perdido casi todo su valor (-94%).



La atención de los inversores estaba más centrada en la aseguradora American International Group (AIG), que ha anunciado un plan de saneamiento. Pese a ello, las acciones de la que llegó a ser la primera aseguradora del mundo por capitzalización bursátil, han perdido más de la mitad de su valor (-60,8%).



También ha sufrido un duro revés el Bank of America, que ha bajado un 21,3% tras anunciar la compra de otra sociedad de inversión en crisis, Merrill Lynch (cuya salvación ha sido acogida por el mercado con un ligerísimo aumento del 0,06%).



Y es que los inversores temen que Lehman no sea la última víctima de la crisis crediticia.



El petróleo también baja con fuerza



Pese a todo, en mercados como el español la mayor caída de la jornada la han protagonizado las petroleras (Repsol ha caído un 7,5%), por el fuerte descenso del precio del petróleo. El barril de crudo Brent de referencia en Europa se negociaba este lunes en torno a 91 dólares, cuando había abierto a 97,98 dólares.



Según los analistas, esta caída hasta los niveles del pasado febrero, se debe a un temor a que se reduzca la demanda de combustible debido al agravamiento de la crisis financiera.