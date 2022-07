Solbes dice que Lehman causará efectos "muy limitados" en el "saneado" sistema español

El vicepresidente económico del Gobierno, Pedro Solbes, ha dicho que el sistema financiero español "se encuentra saneado" para hacer frente a la crisis crediticia internacional agudizada por la quiebra de la firma estadounidense Lehman . Además, Solbes ha insistido en que la economía de España saldrá "fortalecida" de la crisis.En su comparecencia en la Comisión de Economía en el Senado, Solbes ha insistido en la "solidez y solvencia" del sistema financiero español para adaptarse a las tensiones en los mercados internacionales que "se han recrudecido" en las últimas horas.También ha asegurado que el impacto de la quiebra de Lehman "debería ser muy limitado" porque España "no es uno de sus mercados fundamentales, ni mucho menos". Al menos 66 fondos de renta fija de 14 gestoras españolas tienen bonos de Lehman , aunque con participaciones pequeñas. En la Cámara Alta, Solbes ha dicho desconocer esos datos.Respecto a la economía real, el ministro ha insistido en ver la crisis como una oportunidad para España.El ajuste "vital y conveniente" del sector de la construcción no se ha producido de una forma más gradual sino que está siendo "brusco", lo que tiene como consecuencia una "acelerada" destrucción de empleo en el sector, ha dicho este lunes el ministro de Economía."Si no cometemos errores y todos actuamos de forma responsable, saldremos fortalecidos", ha añadido.Además, Solbes ha advertido de que las dificultades económicas "se van a mantener e incluso podrían intensificarse aún más" en los próximos trimestres, pero según él la crisis "debería tocar fondo" a lo largo del año que viene para, a continuación, "iniciar una gradual recuperación".La semana pasada, en unas declaraciones a TVE que posteriormente tuvo que matizar , se refirió a que la crisis podía servir para "limpiar" la economía española.También ha querido tranquilizar a los inversores el director general del Servicio de Estudios del Banco de España, José Luis Malo de Molina, según el cual la exposición de los bancos y cajas españoles a los productos de inversión de Lehman es "prácticamente inexistente".Por su parte, el presidente de la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA), Juan Ramón Quintás, ha dicho quepor los "activos tóxicos" que han causado los problemas a las entidades estadounidenses.Además, ha dicho que las cajas de ahorro ya adoptaron el año pasado medidas preventivas para afrontar los posibles daños por la crisis de las hipotecas estadounidenses de alto riesgo y destinaron 14.000 millones de euros a aumentar sus recursos propios.No obstante, Quintás ha afirmado que la actual crisis económica es, en "algunos aspectos", peor que la de 1929; en concreto en el sector inmobiliario.