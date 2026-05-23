La Liga echa el cierre: Girona, Elche, Mallorca, Levante y Osasuna, a evitar las dos vacantes al 'infierno' de Segunda

La Liga echa el cierre por fin de temporada, pero antes de que ponga el punto y final, aún quedan muchas cosas por decidir en la jornada 38, la última del curso que se disputa este fin de semana con horarios unificados para todos aquellos partidos con algo en juego. Destacan por encima del resto las dos plazas de descenso que siguen en el aire entre cinco equipos; dos de ellos, el Girona y el Elche, enfrentados directamente en Montilivi, mientras el Levante visita al Betis, Osasuna juega en Getafe y el Mallorca, el único que no depende de sí mismo, recibe al Oviedo.

Entre ellos anda el juego en los últimos 90 minutos del curso, con nueve de los diez encuentros (también se disputan el Celta-Sevilla, el Espanyol-Real Sociedad, el Real Madrid-Athletic Club y el Valencia-Barcelona con influencia en las posiciones que dan derecho a jugar la Liga Europa y la Liga Conferencia) concentrados a las 21:00 horas del sábado, y uno para el domingo: el Villarreal-Atlético de Madrid con la tercera plaza por definir y con la despedida de Marcelino García Toral y Antoine Griezmann en La Cerámica.

La agitación del descenso, el drama que amenaza todavía a cinco equipos, pone en ebullición la jornada. Cuatro de los cinco dependen sólo de sí mismos. Al Levante, al Elche y a Osasuna les basta con un punto; el Girona necesita el triunfo. El único que requiere otros resultados es el Mallorca, penúltimo, al borde de la caída y ante el Oviedo. Al límite.

Al equipo de Martín Demichelis (39 puntos), que encadena dos derrotas y cuatro choques sin ganar, no le queda otra que vencer para tener alguna opción, pero necesita más: las derrotas a la vez de Elche y Osasuna más algún punto del Levante. En el triple empate con ilicitanos y navarros, el bloque balear se salva por su mejor puntuación entre los tres.

En el resto de posibilidades, el Mallorca va a Segunda, menos en una con circunstancias improbables en una competencia como LaLiga EA Sports: entre su triunfo y la derrota de Osasuna debería reducir una desventaja de ocho goles de diferencia general que tiene respecto al conjunto de Pamplona para lograr una permanencia agónica e increíble.

La final por la permanencia que se decide en Montilivi En Montilivi hay una final por la permanencia entre el Girona (40 puntos) y el Elche (42). No hay términos medios para los locales. Sí para los visitantes. Les basta el empate. “Depender de ti es oro”, proclamó Míchel Sánchez, el técnico del equipo catalán, tras la derrota por 1-0 contra el Atlético de Madrid. En zona de descenso 20 jornadas después, no ha ganado ninguno de sus últimos siete choques. Y debe hacerlo ahora. “Vamos a ir a ganar”, expresan en Elche. Le vale con un punto, aunque incluso la derrota también puede salvarlo si hay una combinación de marcadores favorable. Le beneficia una: un cuádruple empate a 42 puntos entre el Mallorca (si gana) y el Levante y Osasuna (si pierden) que desemboca con el club franjiverde en Primera División y Mallorca y Osasuna en Segunda. El Levante, cuyas tres últimas victorias consecutivas lo han relanzado para quedarse en Primera División, sólo baja de categoría con una derrota suya contra el Betis, que no se juega nada porque será quinto sí o sí al final del curso, acompañada de cero puntos del Elche en Girona más que no gane el Mallorca más que no pierda Osasuna. Todo a la vez. De repente, después de 25 jornadas seguidas en descenso, está casi al final del túnel. Osasuna también sabe que se salva si empata o gana en Getafe. Incluso en la derrota tiene opciones de permanecer en Primera, siempre que el Elche no pierda, el Mallorca no gane o el Levante no sea derrotado en la última jornada. Está en una situación tan preocupante porque ha enlazado cuatro derrotas seguidas en las últimas cuatro citas.