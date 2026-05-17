Levante - Mallorca, en directo hoy el partido de la jornada 37 de Liga

UD Levante y RCD Mallorca disputan este domingo en el Estadio Ciutat de Valencia el partido de la penúltima jornada de Liga donde antepenúltimo y penúltimo de la clasificación se enfrentan en una auténtica final por la salvación, con una mirada puesta en lo que haga el Elche, con los mismos puntos que ambos (39) en su encuentro ante el Getafe que se disputa en el Martínez Valero.

Once del Mallorca

El Mallorca saldrá con un once formado por Leo Román; Maffeo, Valjent, David López, Mojica; Darder, Samu Costa, Morlanes, Pablo Torre; Luvumbo, Muriqi.

Levante y Mallorca están con 39 puntos, al igual que el Elche, en en la lucha por salir de las dos plazas que marcan el descenso, donde los valencianos llegan tras encadenar dos triunfos consecutivos por primera vez en toda la temporada gracias al 2-3 ante el Celta en Balaídos. Por su parte, el Mallorca, es antepenúltimo tras ser doblegado por 3-1 por el Getafe en un mal partido de los bermellones, que solo han ganado en una de sus últimas nueve salidas, sumando hasta siete derrotas.

Las cuentas son claras para ambos: ganar y esperar algún tropiezo de los equipos que están por encima de ellos en la tabla clasificatoria con hasta nueve equipos implicados en la lucha por la salvación donde llevan ventaja Valencia y Sevilla, a los que le falta tan solo un punto para certificar la permanencia.