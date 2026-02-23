Joan Laporta y su junta en el FC Barcelona, denunciados por un socio por el cobro de comisiones ilegales

Joan Laporta, presidente saliente del FC Barcelona y actualmente precandidato en el proceso electoral, ha sido denunciado junto a su equipo directivo por un socio ante la Audiencia Nacional. Acusado del cobro de comisiones ilegales y blanqueo de capitales, entre otros delitos, el ex dirigente se defiende asegurando que se trata de calumnias. Por otro lado, la actual gestora del club ha emitido un comunicado en el que se defiende asegurando que la denuncia se basa en documentación falsa.

En un comunicado, el club asegura que "los documentos sobre los cuales" se basan las acusaciones tendrían que "ser falsos y/o manipulados". Según ha publicado 'El Periódico', en el escrito se detallan una serie de operaciones y transacciones económicas en el extranjero. Además de Laporta, entre los denunciados también figura buena parte de su equipo directivo, desde el presidente en funciones Rafael Yuste, como Maria Elena Fort, Ferran Olivé, Josep Cubells o el ex vicepresidente económico Eduard Romeu.

La denuncia también se extiende a Manel del Río, entonces director financiero y ahora director general; Sergi Atienza, jefe del departamento de cumplimiento ('compliance'); Lluís Mellado, jefe de los servicios jurídicos, así como al hermano de Laporta, Xavier Laporta Estruch, socio del despacho Laporta & Arbós, además de dos administradores de compañías implicadas y un intermediario.

Según la misma información, la denuncia fue presentada a última hora del pasado viernes en el juzgado de guardia del Tribunal Central de Instancia de la Audiencia Nacional y se ha acompañado de 38 documentos, entre los que figuran "información empresarial y artículos de prensa sobre las operaciones (Nike y construcción del nuevo estadio)" sobre las que pivota la acusación".

En los próximos días, la Audiencia Nacional deberá proceder al reparto de esta denuncia entre los jueces adscritos a este órgano judicial y entonces será el magistrado al que le corresponda, quien decidirá si la admite a trámite o si la rechaza.

"Entramado de sociedades opacas" En el escrito, según 'El Periódico', se detalla "un entramado de sociedades" radicadas en España, Chipre, Dubai, Croacia y Estonia, a la que define como una "estructura" de "cobros de comisiones indebidas" que se abonaban en "jurisdicciones opacas". Estos fondos, siempre según la denuncia, se reintroducían y se blanqueaban a través de "negocios aparentemente legítimos". En unas declaraciones a 'Catalunya Radio', Laporta ha comentado que la denuncia está realizada a base de "recortes de prensa" y ha advertido que "las calumnias serán denunciadas". "Me han enviado un mensaje que se había producido. Hace tiempo que intentan ensuciar el proceso electoral, el Barça... y la estrategia era mediática y ahora está en una dimensión judicial", ha dicho Laporta, quien insiste que todo es "falso" y lo relaciona con una estrategia "mediática, judicial y electoral". Laporta considera que existe un interés por perjudicarle, justo en el inicio de la carrera electoral para ser reelegido como presidente. "No podemos publicar los contratos por acuerdos de confidencialidad. En estos parámetros podemos ser transparentes. No sabemos quién ha puesto la denuncia y todo está hecho con voluntad de calumniar", ha insistido. Además ha recordado que "al madridismo sociológico no le gusta nada" que él sea presidente y ha comentado que quiere saber quién ha interpuesto la denuncia para contrarrestarla, porque se trata de "calumnias que son absolutamente falsas".