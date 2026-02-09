El FC Barcelona convoca de manera oficial las elecciones a la presidencia para el próximo 15 de marzo

Las votaciones para elegir al próximo presidente del FC Barcelona se celebrarán el domingo 15 de marzo, según ha anunciado el club azulgrana, que ha publicado este lunes la convocatoria oficial del proceso electoral.

El anuncio oficial de la convocatoria pone en marcha el calendario electoral, que culminará con las votaciones del 15 de marzo. Según ha informado la entidad catalana, para esta cita electoral no habrá voto por correo, un procedimiento que se puso en marcha "de manera excepcional" en las elecciones de 2021 debido a la pandemia de COVID-19.

La Junta Directiva azulgrana se reunirá este mismo lunes a partir de las 10.00 horas en sesión ordinaria para formalizar la dimisión de los directivos que se presenten a las elecciones, entre ellos el actual presidente, Joan Laporta, que ya anunció sus intenciones de repetir en el cargo.

Las del próximo 15 de marzo serán las decimoquintas elecciones a la presidencia del FC Barcelona desde 1953, cuando se celebraron los primeros comicios -votaron únicamente los socios hombres- y las novenas con sufragio universal de la historia del club.

Hasta el 12 de febrero, se realizará el sorteo público para la elección de los miembros de la Junta y de la Mesa Electoral, y el 13 o 14 de febrero será el acto de constitución de la Junta y de la Mesa Electoral.

A partir del 15 de febrero, se podrán solicitar las papeletas de apoyo, y entre el 15 y el 19 de febrero se procederá a la exposición del censo electoral. Entre el 20 y el 22 de febrero, se resolverán las reclamaciones del censo y se aprobará el censo definitivo.

La presentación de propuestas de candidaturas se realizará entre el 23 de febrero al 2 de marzo, y entre el 3 y el 5 de marzo se hará el recuento de las papeletas y la proclamación de los candidatos y candidatas que reúnan la cifra de propuestas de socios o socias no inferior al 50% de los compromisarios que integran la Asamblea. La campaña electoral se desarrollará entre el 6 y el 13 de marzo, con jornada de reflexión en la víspera de las votaciones.

El club habilitará cinco puntos de votación en las cuatro demarcaciones catalanas -Barcelona, Girona, Lleida y Tarragona- y otro en el Principado de Andorra. El censo electoral será universal y, por lo tanto, los socios y socias podrán votar en cualquiera de estas demarcaciones, independientemente de su lugar de residencia.