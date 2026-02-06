Laia Aleixandri se rompe el ligamento cruzado de la rodilla y será baja de larga duración

La barcelonista Laia Aleixandri sufre una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, que sufrió durante el partido copero ante el Real Madrid de este jueves, de la cual será intervenida y será baja de larga duración.

La internacional española se lesionó en una acción fortuita con la madridista Naomie Feller en el minuto 14 del encuentro ante el Real Madrid correspondiente a los cuartos de final de la Copa de la Reina, disputado este jueves en el Estadio Alfredo di Stéfano y que terminó 0-4 para las culés. Aleixandri tuvo que ser retirada en camilla y entre lágrimas.

Según informó este viernes el club catalán, Aleixandri será operada en los próximos días y al término de la citada intervención se conocerá el tiempo estipulado de baja, aunque con total seguridad no podrá jugar en lo que resta de temporada.

La central barcelonista había sufrido una lesión muscular en el sóleo de la pierna izquierda a mediados de enero y había recibido el alta médica el pasado 1 de febrero para jugar unos minutos ante el Sevilla.