Barcelona - Levante, en directo el partido de la jornada 25 de Liga

Sigue la narración minuto a minuto el partido de la jornada 25 de LaLiga EA Sports entre el FC Barcelona y el Levante UD, que se disputa en el Camp Nou de la Ciudad Condal. Te lo contamos en RTVE.es debajo de estas líneas.

La previa

El Barça pelea por recuperar el liderato, que se dejaron el pasado lunes en Girona, y lo tienen a tiro después de la derrota del Madrid este sábado ante Osasuna. No parece la jornada propicia para que los de Hansi Flick se lleven otro susto, dado el historial particular contra el Levante, que sólo ha sido capaz de ganar tres veces en toda su historia al Barcelona y las tres en Valencia, al igual que los cinco empates. De 16 partidos en el Camp Nou entre estos dos equipos, ha habido pleno de victorias locales. Una racha que tampoco parece que se vaya a romper este domingo dada la situación de cada uno. A pesar de la derrota en Girona, el Barça es segundo con 58 puntos, 40 más que el Levante, que ocupa la penúltima posición de la tabla clasificatoria después de tres derrotas consecutivas y pelea por no descender al final de la temporada. Una 'víctima' propicia para sanar heridas.

La salud es lo que más preocupa a Flick en estos momentos, la de sus jugadores. Sigue sin poder contar aún con Gavi ni Andreas Christensen, mientras que el inglés Marcus Rashford apura su regreso tras la contusión en la rodilla que le ha tenido apartado y Eric García es duda por sus problemas en el muslo. La buena noticia es la recuperación de Pedri, que previsiblemente volverá a tener minutos y se le espera para que se resuelvan las dudas en la medular azulgrana. En el otro bando, el técnico portugués Lluis Castro, que llegó en diciembre para reconducir la mala situación del Levante, tiene al menos una única baja en la persona de Roger Brugué, con una rotura ligamental que le tendrá apartado hasta principios de marzo.