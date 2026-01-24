Villarreal - Real Madrid, en directo el partido de la jornada 21 de Liga

El Villarreal recibe al Real Madrid en partido correspondiente a la 21ª jornada de Liga en un encuentro que se disputa en el Estadio de la Cerámica.

La previa

Cita importante para el Real Madrid, que aspira a demostrar que los jugadores creen en el discurso de su técnico Álvaro Arbeloa, con el que vienen de sumar dos victorias en Liga y Champions League después de la debacle de Albacete en Copa del Rey, en la que los blancos fueron eliminados en el debut del exjugador como relevo de Xabi Alonso. Para esta cita, además de las notables bajas por lesión como la de Éder Militão, Arbeloa no podrá contar con Aurélien Tchouaméni, que recibió su quinta amarilla ante el Levante.

Por su parte, el partido es un choque crucial para el Villarreal, que viene de sumar dos derrotas en Liga y en Champions, donde ya estaba eliminado. La derrota ante el Betis del pasado sábado, la cuarta en el torneo de la regularidad, supuso empezar con mal pie la segunda vuelta para el submarino amarillo. Además, el encuentro en Sevilla les dejó con dos bajas sensibles: Santi Comesaña, que fue expulsado con roja directa, y Santiago Mouriño, que recibió su quinta amarilla de la temporada y no podrá jugar por acumulación de tarjetas.

Eliminados en Copa del Rey y en Europa, los de Marcelino vienen de firmar una primera vuelta impecable en la que solamente habían hincado la rodilla ante los grandes favoritos al título: Atlético de Madrid, Real Madrid y FC Barcelona. A partir de ahora se centrarán en la Liga, donde aspiran a meterse entre los cuatros primeros para regresar la próxima temporada a la Champions League.

El duelo entre Villarreal y Real Madrid en las 25 temporadas que el cuadro amarillo ha estado en Primera División arroja un balance de 4 victorias para los locales, 11 empates y en 10 ocasiones se llevaron los 3 puntos los de la capital de España.

Sin embargo, en las últimas 8 temporadas, el Real Madrid tan solo pudo hacerse con la victoria en el encuentro más reciente, el disputado en marzo de 2025, cuando los blancos remontaron el tanto inicial de Foyth con un doblete de Kylian Mbappé.