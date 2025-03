Mbappé y Courtois ponen fin a ocho años de maldición del Real Madrid en Villarreal

Ficha técnica: 1 - Villarreal: Diego Conde: Foyth, Kambwala, Costa, Cardona (Pedraza, min 63); Pape Gueye (Denis Suárez, min. 84), Comesaña (Parejo, min. 78), Buchanan (Yeremy Pino, min. 64), Baena, Ayoze y Pépé (Barry, min. 46). 2 - Real Madrid: Courtois; Lucas Vázquez, Tchouaméni, Raúl Asencio (Rudiger, min. 61), Fran García; Camavinga, Valverde (Güller, min. 82), Bellingham; Brahim Díaz (Vinicius Junior, min. 61), Rodrygo (Modric, min. 64) y Mbappé. Goles: 1-0, min. 7: Foyth. 1-1, min, 16: Mbappé. 1-2, min. 22: Mbappé. Árbitro: Gil Manzano (Comité Extremeño). Mostró tarjeta amarilla a Cardona y Foyth por el Villarreal y a Tchouaméni por el Real Madrid. Incidencias: Encuentro correspondiente a la vigésimo octava jornada de LaLiga EA Sports disputado en el Estadio de La Cerámica ante 20.559 espectadores. En los prolegómenos del partido, los jugadores de los dos equipos han posado con una pancarta conjunta contra el racismo.

El Real Madrid obtiene un trabajado y sufrido triunfo ante el Villarreal en La Cerámica (1-2), que le permite ponerse momentáneamente líder de LaLiga. Sufrieron los blancos este sábado en La Cerámica, pero con un doblete de Kylian Mbappé y las paradas de Thibaut Courtois, sacaron el partido adelante y meten presión a Atlético y Barça, que se miden este domingo en el Metropolitano.

A pesar de que se adelantaron los de Marcelino García Iglesias con un tempranero gol de su capitán, Juan Foyth, el Madrid le dio la vuelta con doblete de su fichaje estrella para acabar con ocho años sin ganar al Villarreal en su casa.

Carlo Ancelotti hizo cambios en el once titular y dio descanso al brasileño Vinicius, al menos de inicio, y al croata Luka Modric. Sin embargo, jugaron Mbappé, Jude Bellingham y Fede Valverde, que se vaciaron el miércoles contra el Atlético en Champions, 120 minutos de juego, y acabaron exhaustos en La Cerámica. La buena noticia es que se les viene un parón de selecciones, pero la mala es que el charrúa se retiró cojeando, sustituido por Arda Guler.

Sorprende también la poca confianza del técnico blanco en jugadores como el turco, o el brasileño Endrick, que no jugó ni un minuto después de disputar tan sólo cinco en Champions. El italiano se quejó en rueda de prensa del horario del partido de liga y el Madrid lo hará formalmente, amenazando con no volver a jugar un encuentro si no se respetan las 72 horas de descanso que ordena la FIFA. Así ha vuelto a reiterarlo en la rueda de prensa posterior al partido.

00.44 min Ancelotti: “Nunca más vamos a jugar un partido sin tener 72 horas de descanso”

Tal vez por ese cansancio acumulado salió el conjunto blanco algo blando y sin intensidad. A los ocho minutos, Foyth aprovechó un balón suelto en el área pequeña en un saque de esquina, ante cierta pasividad de la defensa visitante. El saque de esquina llegó después de una gran parada de Courtois a tiro de Ayoze, que había avisado con otro lanzamiento previo algo más fácil para el meta belga.

Hasta 10 intervenciones tuvo el portero del Madrid en los 23 ataques del Villarreal en todo el partido. El conjunto blanco tardó en sacudirse el dominio local lo que tardó Mbappé en hacer valer su talento. A los 17 minutos, gran pase filtrado del francés a Brahim, pero el meta Diego Conde le aguantó bien el mano a mano al delantero hispano marroquí. A quien no pudo frenar fue al francés, que fusiló el rechace.

Y pocos minutos después hizo el de la victoria, en el 23, después de aprovechar un centro atrás de Lucas Vázquez desde la derecha, en una buena jugada combinada del Madrid. Con la tranquilidad del resultado comenzaron los mejores minutos de posesión de los blancos, pero el Villarreal no le perdió la cara al partido y siguió atacando. La mala suerte para ellos es que Courtois estaba inspirado, deteniendo todo lo que amenazaba con entrar en su portería.

La primera parte acabó con una gran intervención del belga a Pepé y la segunda acabó con una ocasión de cabeza marrada por Barry, que entró en lugar del anterior. Al igual que en la anterior mitad, el Villarreal comenzó la segunda asediando al Madrid. Los de Ancelotti sufrieron de lo lindo hasta el minuto 60 con otra de Foyth y un disparo de Álex Baena, que de nuevo detuvo Courtois.

El italiano decidió que entraran Vinicius y Rudiger por Brahim y Asencio, que ya habían descansado bastante. Pero el cambio fundamental fue la entrada de Modric para estabilizar el centro del campo. Salió en lugar de Rodrygo, que se había convertido en un defensa más. El Madrid recuperó posesión, pero el Villarreal no perdió presencia ofensiva. Los cambios de Marcelino fueron buscando meter más presión, como la entrada de Yéremi Pino, Dani Parejo o, ya en los minutos finales, Denis Suárez.

Ninguno dio con la tecla, sobre todo porque a pesar del cansancio y de encerrarse en defensa, el Madrid supo aguantar el resultado con las paradas de un inmenso Courtois, aunque el 'MVP' del partido acabó siendo para Mbappé, que también cumplió como organizador del ataque para los blancos.