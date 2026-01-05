Semana de Supercopa de España: así llegan FC Barcelona, Real Madrid, Atlético y Athletic Club

Llega la segunda semana del año y con ella el primer título del 2026 en el fútbol español. FC Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid y Athletic Club buscarán alzarse con el trofeo de la Supercopa de España, un torneo que se disputa en Arabia Saudí por sexto año.

Los cuatro contendientes llegan en momentos muy diferentes, con un Barça al alza que defiende título tras ganar en la final de la pasada edición al Real Madrid (2-5). Los culés se medirán el miércoles al Athletic Club en la primera semifinal, mientras que la segunda albergará el derbi madrileño entre el Atlético y el Real Madrid.

El Barça llega como favorito tras encadenar ocho victorias seguidas El FC Barcelona es el rey de la competición. El conjunto catalán suma 15 títulos de la Supercopa de España, el último conseguido la temporada pasada. El equipo de Hansi Flick no solo es el favorito por ser el vigente campeón, sino por el momento de forma que atraviesa. El cuadro culé suma ocho victorias consecutivas entre todas las competiciones, los cuatro últimos sin encajar ni un solo gol. El elenco barcelonista no pierde desde el 25 de noviembre, cuando cayó ante el Chelsea en Stamford Bridge en la Champions League. El sufrido triunfo ante el Espanyol demostró que el Barça está en un momento dulce y que gana a pesar de no dominar todos los encuentros. Arriba factura con facilidad y atrás tiene a Joan García, un seguro bajo palos que crece a pasos agigantados. Joan García y dos contras de Fermín dan al Barcelona la victoria ante un gran Espanyol Mario Vallejo Al gran momento se suma que Flick ya puede contar con casi toda la plantilla. Solo Gavi y Christensen, lesionados de larga duración, se perderán el compromiso disputado en Arabia. Una sede a la que el Barça está cogiendo el 'gustillo'. Tras caer en semifinales en las dos primeras ediciones (2020 y 2022), el club catalán ha ganado dos de las tres últimas (2023 y 2025). El Athletic será el primer obstáculo en su camino a la reválida del título.

El Real Madrid y Xabi Alonso, a examen El Real Madrid parece haber salido de la crisis que atravesaba gracias a sus cuatro victorias consecutivas. Sin embargo, la Supercopa de España se atisba desde hace tiempo como la prueba de fuego para los blancos y para su técnico, Xabi Alonso. Los triunfos ante Alavés, Talavera, Sevilla y especialmente la goleada ante el Betis parecen haber apagado en buena parte el incendio provocado en el Bernabéu tras un nefasto mes de noviembre. Pese a las victorias, los blancos siguen dejando dudas en su juego y el primer torneo del año se presenta como una prueba definitiva para descubrir si el conjunto merengue progresa adecuadamente o si, por el contrario, continúa sin ser fiable. En frente tendrá en primera instancia a un Atlético de Madrid que le asestó el primer gran golpe de la temporada en el encuentro liguero del Metropolitano (5-2). El Madrid siguen pendiente de Mbappé, seria duda para la semifinal y también para todo el torneo, y se agarra a un Gonzalo que emergió como la gran esperanza blanca anotando un hat-trick ante el Betis. El Madrid gana al Betis con un triplete de Gonzalo Mario Vallejo A los blancos no se les da mal Arabia. Desde que la Supercopa de España se juega en la Península Arábiga, siempre han llegado a la final, saliendo vencedores en tres ocasiones (2020, 2022 y 2024) y siendo subcampeones en las otras dos (2023 y 2025). La última vez que el equipo merengue se coronó, Vinícius fue el gran protagonista de la final con un hat-trick ante el Barcelona. Los tiempos han cambiado para el brasileño, que no pasa por su mejor momento y acumula 18 partidos sin marcar entre el Real Madrid y la selección 'canarinha'. El '7' tratará de redimirse en un torneo donde firmó una de sus mejores actuaciones como futbolista hace solo dos años.

El Atlético, que no termina de despegar, es el único que no ha ganado con este formato La trayectoria del Atlético de Madrid en lo que va de temporada está llena de vaivenes. Cuando parece que el equipo va a despegar, ve frenado su ascenso. El último pinchazo llegó este domingo en el Reale Arena, donde el equipo de Simeone no pudo superar a la Real Sociedad pese a adelantarse en el marcador con un gol de Sorloth (1-1). Matarazzo se estrena en el banquillo de la Real Sociedad con un empate en un buen partido ante el Atlético de Madrid Rodrigo Álamo El cuadro rojiblanco venía de ganar cuatro partidos seguidos, pero resbaló en el primer compromiso del año. Pudo incluso hasta perder en el tramo final después de que el conjunto txuri-urdin perdonase varias ocasiones. Su estrella, Julián Álvarez, llega en uno de sus peores momentos desde que es jugador del Atlético de Madrid. 'La Araña' suma solo un gol en los últimos siete partidos. Al irregular rendimiento del argentino se ha sumado la duda de Pablo Barrios, que tuvo que ser sustituido por lesión en el duelo de San Sebastián y que tiene difícil tener minutos en el torneo. La del centrocampista sería una baja muy sensible para los pupilos de Simeone. Entre lo positivo, el elenco rojiblanco ha recuperado una gran versión de Koke y ha visto cómo Marc Pubill ha dado un paso al frente en la posición de central. Además, Giuliano Simeone demostró ante la Real que es uno de los jugadores más incisivos de la plantilla. Los colchoneros llegan a un torneo que no se les da nada bien. Lo han ganado en dos ocasiones, la última en 2014, y es el único de los cuatro equipos participantes en esta edición que no ha conquistado el título en este formato. La temporada pasada no formó parte de la competición y en 2024 fue eliminado ante el Real Madrid en semifinales.