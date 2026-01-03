Espanyol - Barcelona, en directo el partido de la jornada 18 de Liga

Sigue en vivo y minuto a minuto el partido de la jornada 18 de LaLiga EA Sports entre el RCD Espanyol y el FC Barcelona, el derbi barcelonés que se disputa este sábado a partir de las 21.00 horas peninsulares en el RCDE Stadium. Te lo contamos en RTVE.es debajo de estas líneas.

Previa del Espanyol - Barcelona

Máxima rivalidad en Cornellà-El Prat entre los dos equipos principales de Barcelona, ambos en racha. El Barça, líder y que ha ganado sus últimos ocho partidos en el campeonato, visita al mejor Espanyol de los últimos años, que después de sus últimas cinco victorias seguidas en la Liga aspira a clasificarse para las competiciones europeas.

En medio de muchas medidas de seguridad y el ambiente caliente por el regreso de Joan García a su antigua casa, los pericos reciben a su eterno rival con la esperanza de romper una mala racha de 16 años sin ganar, que aumenta a 18 si tenemos en cuenta sólo los partidos en su propio feudo. Entonces, aquel 14 de enero de 2007, el Espanyol jugaba sus partidos en el Olímpic Lluis Companys de Montjuic, transición entre el antiguo campo de Sarriá y el actual RCDE Stadium; y su única victoria desde entonces en los derbis se remonta a 2009 en el Camp Nou.

En total, han sido 104 victorias del Barça en 178 encuentros en Primera División por 34 del Espanyol. El parón navideño les ha venido bien a los dos equipos para recargar pilas y recuperar algunos efectivos clave. Así, Manolo González recupera a Puado y Terrats y Hansi Flick a Ronald Araújo y Dani Olmo.