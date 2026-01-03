Antony quiere "vivir el momento" en el Betis, pero sueña con jugar la Champions y el Mundial

Antony quiere vivir el presente de verdiblanco. El futbolista brasileño del Real Betis reconoce estar “muy feliz” en el Betis y trata de evitar mirar más allá, aunque admite que sueña con jugar la Champions y con volver a la selección para un segundo Mundial.

“Tengo que vivir el momento que estoy. En cuanto tenga la camiseta del Betis… es un club muy especial para mí”, asegura en una entrevista concedida al periodista de RTVE en Sevilla a David Martínez. “No sé qué puede pasar más adelante, pero estoy disfrutando mucho aquí”, insiste.

El jugador subraya además su compromiso colectivo y resta importancia a las estadísticas individuales --lleva ocho goles en 19 partidos en todas las competiciones esta temporada--. “Claro que le doy vueltas a los partidos, pero no pienso que tenga que marcar. Lo más importante es el equipo, ganar. Lo más importante no soy yo”, explica, en una línea de discurso muy alineada con el vestuario bético.

Preguntado por su etapa anterior en el Manchester United, Antony asegura haber pasado página sin renegar de lo vivido. “Hay momentos de la vida que tienen que pasar, es el proceso”, reflexiona. “No solo miro los momentos malos, también los buenos: los títulos, los amigos, las cosas buenas que pasé allí. Pero ahora estoy en el Betis y mi cabeza está aquí al cien por cien”.

En clave de actualidad, el brasileño lamenta la baja de Isco, al que considera una pieza capital. “Es muy complicado. Es un jugador importantísimo para nosotros y ha tenido muy mala suerte”, afirma. “Está pasando por un momento difícil, pero estamos jugando por él también. Es el capitán y es muy importante para el equipo”.

Antony también mira ya al exigente calendario que se le presenta al Betis, con la visita al Santiago Bernabéu como uno de los grandes retos. Preguntado por la baja de Mbappé, el brasileño responde: “El Real Madrid tiene un equipazo. No solo tiene a Mbappé, también tiene a Vinícius, a Rodrygo, a Bellingham… Tenemos mucho respeto y tendremos que estar muy concentrados”. Para él será, además, una cita especial. “Va a ser mi primer partido en el Bernabéu. Un estadio impresionante y un partido muy, muy importante”.

Sin perder la ambición, el atacante llama a la prudencia cuando se habla de objetivos mayores. “Claro que soñamos con la Champions, pero tenemos que ir partido a partido, con humildad. Hay muchos partidos todavía”, comenta.

La otra gran esperanza de Antony es volver a la selección, con la que jugó por última vez en 2023. "Claro, es un objetivo personal. Tengo que decir la verdad, porque cuando te pones la camiseta de la selección brasileña es un sentimiento diferente, porque representas a todo el país. Sí, sueño con jugar mi segundo Mundial"