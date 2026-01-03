Xabi Alonso confirma la baja de Mbappé ante el Betis y deja dudas de su participación para la Supercopa
- El técnico blanco no confirma si el delantero galo estará listo para la cita de Arabia Saudí por su esguince de rodilla
- En directo: Real Madrid - Real Betis, el partido de la jornada 18 de Liga este domingo a las 16:15 horas en RTVE.es
El entrenador del Real Madrid Xabi Alonso ha admitido que están "apurando los plazos de recuperación" de Kylian Mbappé, quien sufre un esguince de rodilla y es baja para el encuentro de la jornada 18 de Liga ante el Betis, y duda para la Supercopa de España de finales de esta semana en Arabia Saudí.
"Vamos a ir apurando los plazos. Es mucho de sensaciones y vamos a hacer todo lo posible para apurar los plazos y que pueda estar listo lo antes posible. ¿Cuándo es? Esa es la pregunta. No lo sé. Esperamos. Igual la siguiente rueda de prensa prepartido lo diré más claro", aseguró en su comparecencia.
El técnico madridista descartó que la dolencia de Mbappé se haya producido por una mala gestión de sus minutos, tras jugar como titular en el estreno en la Copa del Rey o varios encuentros tras unas molestias de rodilla para lograr igualar un récord goleador de Cristiano Ronaldo en el Real Madrid.
"La gestión con jugadores que siempre están pensando y dispuestos a ayudar al equipo es fácil. Con jugadores que tienen ambición y siempre quieren ganar es fácil. Tomar las decisiones es mi trabajo y las asumo yo", manifestó.
"A raíz de cada partido hacemos las valoraciones según las sensaciones del jugador y tomamos decisiones consecuentemente con las necesidades del partido. Ahora veremos. Hay que ver la evolución y hay que hacer todo por nuestra parte para que llegue lo antes posible", añadió sin valorar si podrá llegar a la semifinal de la Supercopa de España ante el Atlético de Madrid del próximo jueves.
"Rodrygo puede jugar de delantero centro"
No se arrepintió Xabi de tener que comenzar el 2026 mermado en ataque, con menos efectivos sin Mbappé ni Endrick ya en la plantilla. "No solo hay que centrarnos en el corto plazo, si no ver las necesidades y cuando se empiezan a gestar las conversaciones. La decisión está tomada, no hay vuelta atrás, Endrick esta allí, le seguimos con cercanía y nosotros afrontamos la Supercopa con los jugadores que están".
Valoró la opción de que Rodrygo Goes pueda pasar a jugar de delantero centro tras elogiar el buen final de 2025 que protagonizó, con una reacción esperada del delantero brasileño en cuanto tuvo continuidad en banda derecha.
"Rodri puede jugar dentro de la delantera en cualquiera de los tres carriles. Acabó en muy buen momento, jugó cuatro partidos muy buenos a final de año y dejó muy buena sensación. Le necesitamos como a los demás para suplir la baja de Kylian, veremos durante cuanto. Tenemos diferentes opciones y Rodrygo es una de ellas", apuntó.
Es una situación, jugar sin Mbappé, que ya vivió Xabi Alonso a su llegada al banquillo madridista en el Mundial de Clubes, cuando apostó por Gonzalo. Ahora, apunta diferencias.
"Fue un poco flexible, no cambiamos tanto con los jugadores que teníamos. Ahora tenemos otros más y otros ya no están. Hay que buscar la mejor manera de encajar las piezas. Tuvimos buen rendimiento sin Kylian, pero seguro que le echaremos de menos porque está siendo impresionante, no solo por los goles, sino por el rendimiento", admitió.
Xabi Alonso mostró plena confianza en los jugadores que suplan a Mbappé, confiado de que no decaerá la pegada de su equipo. "Confío mucho en los que saldrán mañana ante el Betis y el jueves con el Atlético", dijo dejando entrever las pocas opciones de que llegue a la cita de la Supercopa el delantero francés. "Esto es una plantilla. La unión, la solidez y el espíritu de equipo es fundamental", concluyó.