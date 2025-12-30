La revelación del deporte español en 2025: vota para elegir tu favorita de este año

La nochevieja se acerca y suele ser un momento para hacer balance de aquello nuevo que ha venido y que nos ha sorprendido. Con personas, trabajos, viajes... pero también con deportistas. Algunos han llegado este 2025 para quedarse durante muchos, muchos años, otra es una gran historia que ya poca gente esperaba ver ganar por su edad y otra, un cambio de distancia a los 27 años que le ha podido cambiar la vida. Lo que sí tienen en común es que hemos podido seguir de cerca a estos cuatro grandes deportistas en RTVE durante este 2025.

Mavi García, la excepción que confirma la norma Todo lo dicho anteriormente está bien, aunque quizá una de las opciones no case muy bien con esa concepción de revelación. Mavi García ha demostrado que por muchas apariciones estelares, a los 41 años se puede 'vivir una temporada de veinteañera' ganando por primera vez en territorios inexplorados como el Tour o siendo medallista del Mundial. Mavi García redondea la mejor temporada de su vida con un bronce mundial en Ruanda Rubén Heras Como ella misma dijo tras su bronce mundial, ''ya se puede retirar tranquila'', demostrando que a los 41 años también se puede tener una temporada rompedora, en la que se puede sorprender a todo el mundo elevando el techo para lograr dos hitos con los que todo el mundo sueña. Mavi García consigue su mayor victoria a los 41 años al culminar una escapada en el Tour Mario Vallejo Paula Ostiz, mención de honor como mejor júnior del año En el plano del ciclismo, otra ciclista española ha hecho una aparición estelar (esta de verdad). Paula Ostiz ha logrado el campeonato de Europa y del mundo júnior con mucha superioridad, demostrando que está preparada para el gran salto al profesionalismo.

Sergio de Larrea, una irrupción de quilates para el baloncesto español Quizá el Eurobasket de 2025 no sea muy recordado para el baloncesto español, donde ni siquiera se consiguió pasar a la fase de eliminatorias. Pero sí sirvió para descubrir en la élite a Sergio de Larrea, un talentoso base de mucha envergadura y que ya había dejado su seña en Valencia Basket. Scariolo confió en él como base titular tras las bajas de Ricky, Brown y Núñez y su partido ante Italia en el Eurobasket fue el detonante que hizo observar al vallisoletano como una pieza de impacto inmediato para el baloncesto español. Pero si aún quedaba alguna duda, en septiembre despejó cualquier duda sobre si lo de la selección había sido un 'amor de verano'. De Larrea se convirtió, a sus 19 años y 298 días, en el MVP más joven de la historia de la Supercopa de baloncesto, donde ganó al Real Madrid en la final con 21 puntos suyos. Pese a que esta parte de la temporada está contando con menos minutos debido a la feroz competencia que hay en el equipo taronja, Sergio de Larrea ha demostrado en 2025 que ha venido para quedarse. Sergio de Larrea posa con el MVP de la Supercopa EFE

Iyana Martín, la confirmación de una gran estrella Si sus mundiales y europeos en categorías de formación ya dejaban muchas ganas de ver a Iyana Martín en la élite, la ovetense ha demostrado que está preparada para dominar la Liga Endesa y Europa desde el primer día. La base, de 19 años, es la capitana general de un equipo histórico como Perfumerías Avenida, quien ha visto este año como se marchaba Silva Domínguez pero que ya tiene a Martín como su gran estandarte tras solo un año y medio en la élite. Iyana cierra el año con un apoteósico cierre ante Valencia Basket, vigente campeón, remontando cuatro puntos de desventaja en los últimos 10 segundos con cinco puntos suyos, añadiendo ese momentazo a otros como la canasta para ganar casi sobre la bocina a Estudiantes en la Copa de la Reina. La única mala noticia fue su baja en la fase decisiva del Eurobasket por una colitis infecciosa tras firma una gran fase de grupos. Con 17 minutos en pista y 10 minutos, Martín ya se había asentado como un pilar importante de la selección, aunque su baja no se notó demasiado, ya que España se quedó a escasos segundos de ser campeona de Europa. Iyana Martín, la voz de la inexperiencia que resuena en el Eurobasket Mario Vallejo