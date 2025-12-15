El Barça sigue intratable, el Madrid remonta el vuelo y la parte baja está que arde a una jornada del parón navideño

Las Navidades están llamando a la puerta y con ellas el parón liguero, pero antes queda una jornada por disputar que puede ser clave de cara a comienzo del año que viene, cuando los equipos darán la bienvenida al 2026.

El fin de año está casi perfilado y, pase lo que pase, el Barcelona se marchará de vacaciones como el líder en solitario de la Liga tras su victoria ante Osasuna (2-0) con dos goles de Raphinha, con una diferencia de cuatro puntos sobre su perseguidor más cercano, el Real Madrid, aunque lo es de manera virtual.

Los blancos también han sido capaces de sacar la victoria ante el Alavés (1-2) y romper así una racha negativa de dos derrotas seguidas, una en Liga ante el Celta (0-2) y otra en Champions el pasado miércoles ante el Manchester City (1-2).

Ahora mismo, los de Flick son primeros, con 43 puntos, cuatro más que el Madrid (39), ocho más que el Villarreal (35) y nueve que el Atlético (34). Unos números que a primera vista son muy favorables a los culés, aunque la realidad podría ser bien distinta.

El Villarreal y sus aspiraciones de cabeza Aunque el Madrid ahora mismo es su perseguidor más cercano, la llave del liderato está en manos del Villarreal, que no pudo disputar esta jornada ante el Levante por culpa del temporal que azota la zona, además de tener un partido menos que Barça, Madrid y Atlético, que disputaron el adelantado de la jornada 19 por la Supercopa de España. Es decir, el 'submarino amarillo' tiene seis puntos en el aire, que se jugarán ante Levante (jornada 16) y Alavés (jornada 19), para que las cuentas de arriba sean claras y reales. Además, el último fin de semana del año con Liga, el que viene, se enfrenta al Barcelona en un partido que puede ser decisivo en sus aspiraciones inmediatas por lograr el liderato. Aplazado el Levante - Villarreal ante la alerta roja por fuertes lluvias Ambos equipos se miden en La Cerámica el domingo que viene y los de Marcelino podrían comenzar ahí su asalto a la cabeza que ahora posee el Barcelona. Una victoria que, sumada a las dos jornadas que tiene pendientes por disputar respecto a los azulgrana -siempre que logren pleno y ambos tengan el mismo resultado en la 18-, podría hacer que se pusiesen como líderes de la Primera División, pero para eso habría que esperar al segundo fin de semana de 2026. El que más descolgado está de la cabeza es el Atlético de Madrid, que es cuarto (34), a un punto del Villarreal, a pesar de tener dos jornadas más disputadas, y con el Espanyol pisándole los talones (30). Los rojiblancos están en plena semana ascendente después de su sufrida victoria en Champions ante el PSV (2-3) y del triunfo ante el Valencia (2-1).